Masterchef 11, chi sono i finalisti rimasti e gli eliminati della puntata del 24 febbraio Nell’u puntata di Masterchef sono stati eliminati . Si è giunti così ai nomi dei tre finalisti che si contenderanno la vittoria nell’ultima puntata di giovedì 3 marzo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella sedicesima puntata di Masterchef, trasmessa giovedì 24 febbraio, sono stati eliminati due concorrenti si tratta di. e. Sono quindi arrivati in finale gli aspiranti chef che maggiormente hanno dimostrato le loro doti in questa edizione, ovvero Carmine, Tracy, Lia e Christian che potranno contendersi l'atteso titolo presentando nella finalissima i loro articolati menù. Ospite speciale della puntata è stato Matteo Berrettini, il giovane tennista italiano che si è distinto per le sue gesta sportive in questi ultimi mesi, da Wimbledon all'Australian Open. Per lui hanno dovuto cucinare nella prova in esterna, svoltasi in un ristorante tra i più rinomati d'Italia.

Chi sono i 4 finalisti che si sfideranno nell'ultima puntata

Sono ben quattro i finalisti che si contenderanno la vittoria dell'undicesima edizione di Masterchef Italia, nell'ultima puntata che verrà trasmessa su Sky il prossimo 3 marzo. Una sfida ardua tra dei veri e propri talenti che durante tutto il loro percorso hanno dimostrato tenacia, determinazione, creatività e bravura, approcciandosi alla cucina con passione e voglia di fare. Nella prossima puntata, quindi, gli aspiranti vincitori ovvero Carmine, Lia, Christian e Tracy potranno presentare i loro menù completi, che saranno valutati dai giudici in tutta la loro completezza e a seguito dei quali potranno capire determinare il vincitore. Ovviamente la puntata sarà divisa in due manche, dalla prima come è accaduto per le precedenti edizioni, potrebbe essere eliminato un ultimo concorrente, ad un passo dal raggiungimento del suo sogno.

Chi è stato eliminato ieri sera dopo la prova in esterna

Nella penultima puntata del cooking show non sono mancati i momenti di tensione e, infatti, gli aspiranti chef sono arrivati ad essere in cinque davanti ai tre giudici dopo aver superato una Mistery Box a dir poco particolare, su indicazioni dei giudici, un'invention text con non poche sorprese e, infine, una prova in esterna che li ha resi felicissimi. Hanno infatti avuto l'opportunità di cucinare nella cucina di un ristorante con tre stelle Michelin, ovvero Da Vittorio, della famiglia Cerea. Qui, incontrano la brigata e Tracy, che ha vinto l'ultima prova assegna i piatti ai suoi compagni d'avventura: a Christian è toccato l'antipasto, il primo piatto lo tiene per sé, il secondo di pesce lo assegna a Lia, quello di carne a Carmine e, infine, il dolce a Nicky Brain. Una volta tornati in studio, però, le prove non finiscono, e infatti gli aspiranti vincitori dovranno contendersi "l'ultimo grembiule" superando una serie di prove di cucina estemporanea, e a lasciare il talent show ad un passo dalla vittoria e con un piatto che, a dire il vero, sentiva particolarmente nelle sue corde.