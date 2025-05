Massimo Ferrero torna a Belve 3 anni dopo lo scontro con Fagnani: “Lei sta dicendo un po’ di ca**ate”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Massimo Ferrero è uno degli ospiti di Belve nella puntata in onda martedì 27 maggio, insieme a Lunetta Savino e Mario Balotelli. Il ‘Viperetta', come è soprannominato e conosciuto, torna nello studio di Francesca Fagnani dopo una prima intervista rilasciata nel novembre 2022 e finita in uno scontro con la conduttrice. Ecco cosa successe 3 anni fa e perché l'ospite si era rifiutato di firmare la liberatoria.

I motivi dello scontro tra Massimo Ferrero e Francesco Fagnani

Nel 2022 Massimo Ferrero aveva scelto Francesca Fagnani per rilasciare la sua prima intervista dopo il carcere (l'ex presidente della Sampdoria era stato arrestato per bancarotta e reati societari). Tuttavia, non appena entrato nello studio di Belve, aveva subito messo in chiaro che il suo più grande errore era stato proprio quello di accettare. E alla domanda di Fagnani sul fatto di sentirsi o meno una ‘macchietta', aveva risposto: "Le macchiette le porto in tintoria".

L'intervista si era poi spostata su temi come il calcio, dalla Sampdoria al rapporto con i tifosi, e la politica. Era stata quest'ultima ad accendere la scintilla tra la conduttrice e l'intervistatore."Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata", aveva detto ‘Viperetta'. "Lei ha cambiato molte volte idea. Ha detto che ci vorrebbe uno come Salvini, poi ha sostenuto la Raggi, infine Berlusconi…", aveva ribattuto Fagnani. E Ferrero infastidito: "Lei sta dicendo un po' di caz*ate, non so se gliel'ha dette qualcuno ma io non ho mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell'idea che avevo io, quindi ora sono Meloncino, stimo la Meloni perché è un talento naturale".

La liberatoria non firmata di Massimo Ferrero

Massimo Ferrero fu anche uno degli ospiti che si rifiutò di firmare la liberatoria, una prassi prevista del programma per tutti i personaggi che sono ospiti. A rivelarlo fu proprio Fagnani in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, spiegando che Viperetta si era avvicinatoo chiedendogli di "fare dei tagli": "Ha fatto una bellissima intervista, alla fine mi si è avvicinato con un fare anche un po’ baldanzoso per usare un eufemismo, e mi ha chiesto di fare dei tagli. È una brutta abitudine che non accolgo, ma non aveva purtroppo firmato la liberatoria, è scappato chiudendosela nella camicia". Poi gli aveva lanciato un appello: "Ferrero, torna", che a tre anni di distanza lui ha accolto.