Massimo Boldi perde l’apparecchio acustico a Domenica In, De Sica lo sfotte: “Questo è un ospizio” Momento di ilarità a Domenica In, dove Massimo Boldi improvvisamente dice di non sentire più gli altri in studio: “Ho perso l’apparecchio acustico”. De Sica ribatte: “Pensavo che t’eri ca**to sotto”.

A cura di Andrea Parrella

A Domenica In Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a far coppia e i due dimostrano di non aver perso il loro smalto. I due attori, che si sono ritrovati ospiti di Mara Vener in occasione dell'accoglienza a Jerry Calà, per la prima volta in Tv a distanza di pochi giorni dal suo malore, si sono prestati al clima goliardico dando vita a gag che in poche ore sono diventato il sottofondo social della domenica.

Boldi e De Sica senza freni a Domenica In

Con loro era presente in studio anche Ezio Greggio, proprio con l'intento di rimettere insieme il cast di alcune grandi commedie di successo nate a cavallo tra anni Ottanta e Novanta. A un certo punto Jerry Calà pare intenzionato a lanciarsi in uno dei suoi momenti piano bar, ma Mara Venier lo stoppa immediatamente, censurandolo proprio per le sue condizioni di salute. Nel frattempo gli altri tre in studio si scatenano, con De Sica e Boldi in particolare forma. Quest'ulltimo, all'improvviso, chiama Mara Venier allarmanto sobbalzando dalla sedia perché evidentemente non sente più i suoi interlocutori: "Ho perso l’apparecchio acustico, non lo trovo più". Risate grasso in studio, con De Sica che stuzzica il suo sodale: “Pensavo che t’eri cac*to sotto“. Venier non trattiene le risate, ma controlla la situazione, mentre Massimo Boldi ritrova l’apparecchio e De Sica chiude: “Questo è un ospizio”.

La paura di Jerry Calà per l’intervento al cuore

Poco prima era stato il momento proprio di Jerry Calà e di una lunga intervista nella quale aveva ripercorso i minuti di tensione del suo malore, da cui è stato colto mentre si trovava a Napoli: “È stato un mix di sensazioni che non avevo mai sperimentato prima: ho avuto paura di morire, pensavo al dolore che avrebbe provato la mia famiglia, temevo che mi avrebbero aperto in due, squartato”, ha raccontato l’attore in una recente intervista a Chi. Sa che ora dovrà rallentare e restare a riposo per qualche tempo, per tornare in forma, senza strapazzarsi. “Ora devo fare un po’ di vista da pensionato vero”, ha ammesso con dispiacere. Per fortuna l'intervento dei soccorsi è stato tempestivo e questo gli ha permesso di salvarsi. "Ha avvertito un malore mentre dormiva", ha spiegato il suo manager. "Abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo".