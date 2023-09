Massimiliano Varrese si dichiara ad Heidi: “Quando sei entrata ho sentito qualcosa” Heidi non ha mai nascosto di essere a conoscenza dell’interesse di Massimiliano nei suoi confronti. Nonostante tutto ciò le faccia piacere e trovi l’attore molto interessante come presenza maschile, per il momento ha detto di non essere pronta a lanciarsi in una relazione.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Massimiliano Varrese protagonista di un confronto ravvicinato con Heidi Baci. L’attore sta tirando fuori il meglio di sé in questi giorni nella Casa e, dopo essere stato protagonista di una lite accesa con Beatrice Luzzi, si lancia verso la concorrente pescarese sperando di dar vita ad una parentesi sentimentale.

Il corteggiamento di Massimiliano Varrese

“Non ci vado a corteggiarla, la lascio decidere, non mi metto in competizione con nessuno…”, ha fatto sapere Massimiliano ai ragazzi in presenza di Heidi, in modo che lei sentisse. “È una cosa allucinante, o se ne va, o fa finta di non sentire o cambia discorso, è pazzesca”, l’ha provocata. A quel punto la ragazza ha deciso di intervenire, con lo stesso tono di sfida. “Sono cintura nera di svignata. Ti piace stuzzicare, ti piace essere prepotente con le tue emozioni. Mi metti un po’ spalle al muro, capisci?”, ha detto a Massimiliano. L’attore però ormai si è esposto e dunque non ha alcuna intenzione di indietreggiare, così decide di dichiarare ufficialmente il suo interesse.

Ci rimango male perché tu dici a me che sono molto diretto e prepotente, quando tu ci vai propio col martello. Io non voglio niente da nessuno qua dentro. Però se arriva una persona con qualcosa che mi attrae… quando sei entrata ho sentito qualcosa, che non so spiegare cos’è.

Heidi respinge per il momento le attenzioni di Varrese

Heidi non ha mai nascosto di essere a conoscenza dell’interesse di Massimiliano nei suoi confronti. Nonostante tutto ciò le faccia piacere e trovi l’attore molto interessante come presenza maschile, per il momento ha detto di non essere pronta a lanciarsi in una relazione. “Io ti stimo molto, provo molta simpatia nei suoi confronti e sono lusingata perché ho le tue attenzioni”, gli ha spiegato molto sinceramente. “Vorrei solo capire chi sei.. non ti sto corteggiando”, ha messo in chiaro lui. “E poi se ti corteggiassi? Cambierebbe qualcosa?”, ha azzardato. “Ti direi aspetta un attimo, cerchiamo di capire. Ci stai rimanendo male, lo vedo, ma non devi…”, si è fatto indietro lei. Che sia tutta una strategia? Si sa, in amore vince chi fugge.