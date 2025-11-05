Martina De Ioannon si vendica di Gianni Sperti e Tina Cipollari: cosa è successo dopo Uomini e Donne

Dopo gli attacchi subiti da Gianni Sperti e Tina Cipollari, Martina De Ioannon ha smesso di seguirli su Instagram. L’ex tronista ha deciso di interrompere i rapporti con entrambi gli opinionisti conosciuti durante la sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo gli attacchi subiti da Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha deciso di passare al contrattacco. L’ex tronista romana, tornata in studio per confermare la storia d’amore con Gianmarco Steri e ribadire la fine del suo legame con Ciro Solimeno, si è trovata a dover fronteggiare le punzecchiature dei due opinionisti del dating show, che non hanno creduto alla sua versione dei fatti sui tempi della rottura con Ciro e dell’inizio della relazione con Gianmarco.

Una volta terminata la messa in onda della puntata con il confronto tra i due ex, Martina ha deciso di manifestare apertamente il suo dissenso nei confronti di Tina e Gianni con un gesto simbolico ma eloquente: ha smesso di seguirli su Instagram.

Le accuse di Tina Cipollari e Gianni Sperti a Martina De Ioannon

Fin dall’inizio del confronto, Tina e Gianni si sono mostrati solidali con Ciro (da qualche ora nuovo tronista), schierandosi apertamente contro Martina. In particolare, Cipollari ha invitato Gianmarco a non rispondere al posto della fidanzata, ironizzando su di lui con il titolo di “avvocato”. A ferire la De Ioannon è stato anche il giudizio di Tina, secondo cui i suoi sentimenti per Solimeno sarebbero stati così deboli da crollare dopo un solo incontro con Gianmarco. Terminata la puntata, Martina ha reagito togliendo il “follow” ai due opinionisti, gesto che ha subito attirato l’attenzione dei fan del programma.

Martina De Ioannon contestata a Uomini e Donne: non era mai accaduto

La puntata andata in onda il 4 novembre segna un momento inedito per Martina, che finora era sempre stata tra le troniste più apprezzate e sostenute dagli opinionisti. Tina e Gianni, infatti, l’avevano spesso difesa riconoscendole sincerità e coerenza. Questa volta, invece, la De Ioannon si è ritrovata completamente sola, fatta eccezione per l’intervento di Maria De Filippi, che ha provato – invano – a placare gli animi e a difendere la sua ex tronista dalle critiche.