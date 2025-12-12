Martina Colombari con un livido sull’occhio prima della semifinale di Ballando: cosa è successo in sala prove

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martina Colombari con un livido sull'occhio a meno di un giorno dalla seconda semifinale di Ballando con le Stelle. La concorrente, alle prese con le prove per la puntata di sabato 13 dicembre, si è mostrata tra le sue stories Instagram con un occhio viola, mentre il suo maestro Luca Favilla con un livido viola sulla fronte.

Tra le sue stories Instagram, mentre si trovava in sala trucco, Martina Colombari si è mostrata con un livido piuttosto grande sull'occhio, senza capire con esattezza cosa lo avesse causato. Così, ha chiamato il suo maestro Luca: "Ma il livido sul mio occhio? Questa è una presa, tu hai un bozzo sulla fronte". Nell'inquadratura è comparso anche Favilla con un livido di colore viola nella parte alta della fronte. "Me ne sarei accorto stanotte", ha spiegato lui. "Ma mica stanotte, ieri in sala pirla", lo ha ammonito scherzosamente lei.

La concorrente ha ironizzato: "Vabbè, interessante, faremo un trucco smokey eyes". E poi ha aggiunto di aver anche un altro livido dove di solito le viene posizionato il microfono. La coppia composta da Colombari e Favilla si sta preparando per la seconda semifinale, determinata ad arrivare fino alla fine di questa edizione il prossimo 20 dicembre.

Le coppie ancora in gara sono 6 e nell'ultima diretta il loro posto in classifica è stato il primo. Negli scorsi giorni anche altri concorrenti hanno fatto sapere di non essere nel pieno della loro forma fisica in vista della penultima puntata: Andrea Delogu ha avuto la febbre a 39 e dopo la diretta dello scorso sabato a preferito andare in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli, mentre Barbara D'Urso ha fatto sapere di "stare malissimo" e di aver passato una notte terrificante a causa del recente infortunio alla spalla, che ha coinvolto anche i legamenti. In ogni caso, nessuno dei semifinalisti ha intenzione di ritirarsi.