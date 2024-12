video suggerito

Mariangela e Francesco si commuovono ad Affari Tuoi ricordando il loro primo incontro: "Bella storia" Mariangela della Basilicata, nella puntata di stasera ad Affari Tuoi, è tornata a casa con 15mila euro. Accompagnata dal fidanzato Francesco, insieme si sono commossi raccontando il loro primo incontro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 1 dicembre 2024, Mariangela della Regione Basilicata. Solo due giorni fa era la new entry del programma: da Lagonegro, in provincia di Potenza, è farmacista, nutrizionista e professoressa di biologia a Milano. Ha giocato accompagnata dal fidanzato Francesco. "Ci siamo conosciuti a Potenza in palestra. Lui è uno sportivo da panchina", ha raccontato lei. "La nostra è una bella storia, entrai in palestra e la vidi. Dissi che lei sarebbe diventata la mia fidanzata" ha aggiunto lui commosso prima di dare il via alla partita. La coppia è tornata a casa con 15mila euro.

La partita di Mariangela ad Affari Tuoi

Mariangela ha iniziato la sua partita ad Affari Tuoi esultando: a parte i 75mila euro, è riuscita ad eliminare dal tabellone tutte cifre blu. La prima chiamata del dottore, allora, si è conclusa con l'offerta di 41mila euro. "Abbiamo appena iniziato, ci facciamo un altro giro", le parole prima di tritare l'assegno.

Eliminate altre cifre blu, è arrivata la proposta di cambio, poi rifiutata. Mariangela e il fidanzato Francesco hanno chiamato altri pacchi e eliminato 100mila euro e 300mila euro. Il dottore allora gli ha proposto sei tiri o 6mila euro. "Alle Maldive ci andiamo" ha scherzato la concorrente. Poi, ragionando a voce alta, ha dichiarato: "Ci andiamo lo stesso alle Maldive. Il dottore è stato un po' tirchio". Mariangela ha così deciso di rifiutare l'offerta e proseguire la partita fino alla fine.

Il finale di Mariangela e Francesco

Con i sei tiri a disposizione, Mariangela e Francesco hanno eliminato la cifra più alta a disposizione, 50mila euro. Sono così arrivati in finale con 15mila euro e 75 euro. Il dottore, prima di svelare il contenuto del loro pacco, ha chiesto ai ragazzi di raccontare di nuovo i dettagli del loro primo incontro. "Era febbraio, entrai in palestra e vidi un raggio di luce. Era lei, la donna della mia vita", le parole di Francesco accompagnate dai giochi di Stefano De Martino. "Esagera" ha scherzato il conduttore. Il dottore, però, ha proposto il cambio. Mariangela ha deciso di accettare, cambiando il suo pacco numero 3 con il numero 16. Insieme a Francesco, è tornata a casa con 15mila euro.