Mara Venier: “Il nervo facciale non guarirà mai. Con i miei guadagni ho sistemato figli e nipoti” Intervistata dal settimanale Gente, Mara Venier ha assicurato: “Questa sarà la mia ultima Domenica In. Alberto Matano dopo di me? Sarebbe la persona giusta”.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Gente. La conduttrice ha chiarito che quella che sta per iniziare sarà l'ultima edizione di Domenica In per lei:

Se lei guarda da dove sono partita, ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos'altro devo dimostrare? Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno.

Chi condurrà Domenica In dopo Mara Venier: l'ipotesi Alberto Matano

Quanto al conduttore o alla conduttrice che potrebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In, la 72enne ha preferito non sbilanciarsi troppo: "Deciderà la Rai, non voglio fare nomi. Se ne faccio uno, ne scontento dieci". Quando il giornalista Francesco Vicario ha avanzato l'ipotesi di Alberto Matano come suo successore, la conduttrice ha replicato: "Alberto potrebbe essere la persona giusta". Ma veniamo al presente, Mara Venier ha svelato gli ospiti della prima puntata di Domenica In in onda il 17 settembre:

Nella prima puntata avrò, tra gli altri, i Pooh e Brigitte Nielsen, che non appare in tv da tempo. E poi continuerò a tenere aperto uno spazio sull'attualità. Avrò ospite la mamma di Giògiò, quel povero ragazzo, un musicista 24enne di Napoli, ucciso per uno scooter parcheggiato male. Un dramma nel dramma.

Il danno al nervo facciale

Negli ultimi tempi, Mara Venier ha dovuto superare grandi dolori, come la morte del genero Pier Francesco Forleo, che l'ha gettata nello sconforto: "In quei giorni, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere". Poi, qualche tempo prima, la lesione al nervo facciale causata da un dentista:

L'intervento maldestro di un dentista, mi ha fatto perdere la sensibilità al labbro inferiore e a buona parte della zona intorno alla bocca. Ora come sto? Non c'è niente da fare, non recupererò ciò che ho perso. Se ho fatto causa al dentista? No, per come vanno le cose in Italia avrei solo speso un sacco di soldi per avvocati e ulteriori perizie. Vado avanti.

Come spende i soldi che guadagna

Mara Venier ha avuto parole di stima per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Ha le sue idee. La trovo una donna molto in gamba, sta cercando di fare del suo meglio. È anche venuta a cena a casa mia, due anni fa, insieme a un po' di amici. L'ho trovata intelligente e brillante, una ragazza in gamba". Infine, ha svelato come spende i soldi che guadagna: