Mara Venier: “Domenica In c’è e ci sarà. Squadra che vince non si cambia” Mara Venier conferma la sua presenza nella prossima edizione di Domenica In. La messa in onda del programma non è in discussione e, infatti, da settembre tornerà con la stessa squadra.

A cura di Ilaria Costabile

I cambiamenti che da settimane, ormai mesi, aleggiano sulle varie reti Rai, non toccano tutti i programmi del palinsesto, come dimostra la permanenza di Domenica In nei piani dell'intrattenimento domenicale. La conferma arriva anche da Mara Venier, che il prossimo 4 luglio presenterà nuovamente il Premio Biagio Agnes e all'Ansa ha dichiarato che il suo spazio nel weekend è ancora piuttosto saldo.

Mara Venier padrona di Domenica In

Una certezza, quindi, la presenza di Mara Venier nella domenica di Rai1, d'altronde il programma ha sempre macinato ottimi ascolti, è uno dei contenitori di intrattenimento più seguiti del weekend e, in fin dei conti, Zia Mara è una garanzia, col suo modo di fare e di portare avanti la trasmissione riesce ad unire con leggerezza gli italiani davanti alla tv. All'Ansa ha dichiarato che, pur non essendosi ancora messa a lavoro, la prossima edizione di Domenica In, la quindicesima per la conduttrice, non è messa in discussione:

Domenica In c'è. Ci sarà. Ora comincerò a lavorare con il mio gruppo: sempre quello, perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà il mio nuovo direttore (dell'intrattenimento daytime Rai ndr) Angelo Mellone, con il quale ho già avuto degli incontri molto belli, calorosi. Dobbiamo cominciare. Ammetto che ancora non c'ho messo la testa sopra. Ho appena finito.

Mara Venier conduce il Premio Biagio Agnes

La conduttrice veneta ha da poco chiuso la stagione domenicale di quest'anno, ed è stata chiamata per condurre la 15esima edizione del Premio Biagio Agnes, riconoscimento internazionale di giornalismo e informazione dedicato ad uno dei pilastri della tv pubblica, nonché storico direttore generale della Rai. L'appuntamento è sempre su su Rai1, il 4 luglio in seconda serata, accanto a Mara Venier si sarà ancora una volta Alberto Matano, per omaggiare la bravura e il talento di grandi professionisti dell'informazione e non solo, insieme ad alcuni ospiti come Al Bano, Fausto Leali e Arisa.