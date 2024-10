video suggerito

Mara Venier conduce Domenica In dopo l’intervento all’occhio: “È il quinto, sono ancora un po’ rallentata” Mara Venier è stata operata per la quinta volta alla retina dell’occhio. Tra le sue storie Instagram una foto post intervento, eseguito sabato 26 ottobre. Oggi la conduttrice è in diretta a Domenica In: “Oggi sono un po’ rallentata ma non vi spaventate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier operata di nuovo all'occhio. La conduttrice ha condiviso tra le sue stories Instagram una foto, scattata ieri (sabato 26 ottobre), che la mostrava in ospedale per il quinto intervento alla retina. Nonostante il piccolo problema di salute, nella puntata del 27 ottobre di Domenica in è apparsa in diretta e ha raccontato: "Sono ancora un po' rallentata".

Mara Venier operata ancora all'occhio, come sta la conduttrice

Tra le sue stories Instagram, poco prima della puntata di Domenica In, Mara Venier ha condiviso una foto che la ritraeva in ospedale spiegando di essersi sottoposta al quinto intervento all'occhio, nello specifico alla retina. Lo scatto è stato pubblicato domenica 27 ottobre, ma la conduttrice ha spiegato che l'operazione si è svolta nella giornata di sabato 26. "Ieri pomeriggio quinto intervento per il mio problema alla retina", ha specificato. Dopo una emorragia alla retina dell'occhio destro la scorsa estate, Venier aveva anticipato che avrebbe dovuto affrontare un totale di cinque interventi per risolvere del tutto il problema. "È stato un trauma non vedere", aveva rivelato.

"Sono un po' rallentata", le parole di Mara Venier a Domenica In

Nonostante l'intervento all'occhio di ieri, Mara Venier ha condotto in diretta la puntata di Domenica In. Il programma si è aperto con un momento dedicato a Ballando con le Stelle, con diversi ospiti in studio: da Alessandra Mussolini ai giudici Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Prima di lanciare il filmato su Nina Zilli, che con la sua performance ha fatto emozionare il pubblico, la conduttrice ha detto scherzando: "Sto ancora un po' con l'anestesia totale. Ieri ho avuto un intervento all'occhio, il mio quinto, oggi sono un po' rallentata ma non vi spaventate".