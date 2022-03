Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié pazzi d’amore dopo il GF Vip, il bacio e la dichiarazione: “Ti amo” Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono allontanati insieme in macchina dopo la finale del Grande Fratello Vip. Ora sono pronti a vivere il loro amore lontano dai riflettori.

A cura di Daniela Seclì

Per Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo è arrivato finalmente il momento di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. La coppia è stata protagonista di un momento molto emozionante durante la finale del Grande Fratello Vip. Quando i riflettori si sono spenti, sono andati via insieme. Ecco cosa è successo dopo l'ultima puntata del reality.

Manuel e Lulù dopo il GF Vip

Il Grande Fratello Vip è giunto al termine decretando la vittoria di Jessica Hailé Selassié con il 62% dei voti. Davide Silvestri, invece, ha conquistato il secondo posto con il 38% dei voti. Se Jessica si è portata a casa il montepremi di 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza, Lulù dal reality ha guadagnato un grande amore. Quando i riflettori si sono spenti, si è allontanata in auto con Manuel Bortuzzo. Nelle stories pubblicate dal nuotatore, cantano a squarciagola Mi fai impazzire, canzone di Blanco e Sfera Ebbasta, poi si baciano teneramente, mentre Manuel commenta: "Ti amo".

L'amore nato nella casa

Quello di Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié è stato un percorso complicato. All'inizio, la principessa etiope sembrava l'unica a credere in questo amore, mentre il nuotatore faceva di tutto per allontanarla. Poi, tutto è cambiato. Manuel ha ammesso di avere reagito così solo per paura e non per una mancanza di sentimenti nei confronti della gieffina. Da lì, i due sono diventati inseparabili. Non sono mancate le dichiarazioni importanti, come la promessa di creare una famiglia insieme. Nel corso della finale del Grande Fratello Vip, Manuel ha raggiunto Lulù e ha cantato per lei, accompagnandosi con il pianoforte. Un momento molto romantico che sembrava consegnare la vittoria nelle mani di Lulù. Ma così, non è stato. La concorrente è stata battuta da Davide Silvestri. Ora è il momento per lei di coltivare l'amore con Manuel e scoprire cosa ha in serbo il loro futuro.