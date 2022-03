Manila Nazzaro accusa Clarissa Selassié dopo il GF VIP: “Mi impedisce di contattare Lulù” Manila Nazzaro in una diretta Instagram ha svelato che Clarissa Selassié l’ha bloccata su Instagram, anche dal profilo di Lulù: per questo motivo non riesce a ‘taggarla’. Poi le parole su Katia e Soleil.

Terminato ufficialmente il Grande Fratello VIP, gli ormai ex concorrenti sui social stanno commentando la loro avventura rivelando retroscena inediti, sfuggiti alle telecamere. Dopo Miriana Trevisan che ha svelato i dettagli piccanti che riguardano le notti nella Casa, Manila Nazzaro con una diretta Instagram ha parlato del suo rapporto con Katia Ricciarelli e con Soleil Sorge. Poi ha svelato di essere stata bloccata da Clarissa Selassié, anche dal profilo social di Lulù.

Manila sul rapporto con Katia Ricciarelli

Come con Soleil Sorge, Manila Nazzaro gran parte dei mesi trascorsi nella Casa del GF VIP li ha vissuti con Katia Ricciarelli. Un'accesa discussione le ha fatte separare:

Io e Katia eravamo amiche. Nella prima parte del mio percorso è stata molto importante per me, non rinnego nulla, compresa Sole. Mi hanno dato tanto, poi è successo che la stanchezza, il nervosismo, ha cambiato gli equilibri. Così sono successe cose spiacevoli e ho dovuto mettere un freno. Mi sono dissociata, ma quando ti dissoci con Katia lei lo vede come tradimento e quindi è diventata una sorta di mia nemica, anche se in quella Casa si vivono cose che fuori non noteresti. Quando Katia ha sbagliato, mi sono dissociata, anche se nei momenti difficili si è esposta molto per me e questo lo riconosco.

"Ho passato dei bellissimi momenti con Soleil, ma siamo diverse e questo ci ha portato alle varie discussioni. È stato un rapporto vero, reale" ha aggiunto riguardo il suo legame con la Sorge.

Il gesto di Clarissa Selassié

Riguardo le principesse Selassié, ha svelato che faceva il tifo per Lulù ma è molto contenta per Jessica che, secondo il suo parere, sicuramente avrà un futuro brillante. Vorrebbe parlare con Lulù, taggarla su Instagram, ma le risulta difficile, ha spiegato, perché Clarissa l'ha bloccata dopo quanto accaduto durante il GF VIP.