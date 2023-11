“Mamma, resisti!”, le urla dei figli di Beatrice Luzzi fuori dalla Casa del Grande Fratello Elia e Valentino, figli di Beatrice Luzzi, hanno fatto una sorpresa alla madre. Armati di megafono, si sono recati all’esterno della Casa del Grande Fratello per incoraggiarla, comunicandole il loro affetto. “Mamma, resisti”, le hanno urlato. L’attrice si è commossa.

A cura di Stefania Rocco

“Mamma, resisti!”: così i figli di Beatrice Luzzi l’hanno incoraggiata a recuperare le forze e procedere dritta verso la vittoria di questa edizione del Grande Fratello. In occasione del compleanno dell’attrice, i figli di Beatrice, Elia e Valentino, si sono recati all’esterno della Casa di Cinecittà per lanciare un messaggio alla madre. Come tutti gli spettatori del reality, sanno che proprio su Beatrice è convogliato il gradimento al pubblico. Al momento, tra i concorrenti, Luzzi risulta quella più amata, nonché la candidata più probabile in vista della vittoria finale. È per questo che i suoi figli l’hanno incoraggiata a non mollare. Per farlo, si sono armati di megafono e, una volta all’esterno delle mura della Casa, hanno cercato di fare arrivare alla madre il loro messaggio. Commossa, Beatrice li ha ringraziati per il supporto ricevuto.

Beatrice Luzzi sola nella Casa del GF (a parte Grecia Colmenares)

Adesso che Giuseppe Garibaldi ha deciso di chiudere la loro storia d’amore, Beatrice Luzzi è sola nella Casa del GF. L’attrice non ha creato grossi legami nella Casa, anche a causa delle continue liti con i suoi coinquilini. Per settimane, è risultata essere la più nominata puntata dopo puntata. Ma il pubblico non le ha mai fatto mancare il suo sostegno, votando affinché superasse ogni televoto con percentuali di tutto rispetto che lue hanno garantito la possibilità di essere eletta la preferita dal pubblico a Casa nel corso di ogni nomination in cui è stata coinvolta. Accanto a lei, a sostenerla sinceramente, solo l’amica Grecia Colmenares con la quale ha sviluppato un ottimo rapporto.

È finita la storia con Giuseppe Garibaldi

Da qualche giorno, Luzzi è stata costretta a fare a meno del suo punto di riferimento nella Casa del GF: Giuseppe Garibaldi. Il coinquilino, al termine dell’ennesimo litigio che ha visto il coinvolgimento dell’amica Anita Oliviero, ha deciso di mettere la parola fine al suo legame con Beatrice. L’attrice ha fatto sapere di ritenere corretta la scelta di Giuseppe e di condividerla. I due si erano riavvicinati da poco dopo settimane di distanza cominciate con la frase terribile pronunciata da Garibaldi a proposito del fatto che la coinquilina sarebbe più interessata al GF che ai suoi figli.