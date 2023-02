Malgioglio ad Alba Parietti: “Sei più dolce so che hai un amore, ma sei stata comunque terribile” Cristiano Malgioglio commenta l’esibizione di Alba Parietti durante la puntata di Tale e Quale Sanremo. Il cantante sembrava fosse ben disposto nei confronti della showgirl, ma non è mancato un commento pungente.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Tale e Quale Show dedicata al Festival di Sanremo e in onda sabato 25 febbraio, non sono mancati i battibecchi tra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti. I due, quando la showgirl era tra le concorrenti della precedente edizione del programma hanno avuto non poche schermaglie, sempre sull'onda della comicità, seppur con qualche stoccata da parte del cantante che, anche stavolta, non è riuscito a trattenere un commento più pungente, sebbene fosse partito con le migliori intenzioni.

Il commento di Malgioglio all'esibizione di Alba Parietti

Compito di questa seconda puntata di Tale e Quale Sanremo affidato ad Alba Parietti, era quello di portare sul palco l'imitazione della cantante Alice, voce del celebre brano "Per Elisa". La showgirl già nella presentazione parlava scherzosamente dell'incontro con Cristiano Malgioglio: "So che sentiva la mia mancanza, Pagnussat (il regista ndr.) mi raccomando l'inquadratura durante l'esibizione deve essere sulla sua faccia". Arrivata sul palco la conduttrice completa la sua performance e una volta conclusa, il primo a prendere parola è proprio il cantautore interpellato da Carlo Conti:

Devo dire una cosa molto importante, la signora Alba Parietti è una bellissima donna e ha fatto i personaggi più impossibili nella scorsa edizione di Tale e Quale. Hai un atteggiamento più dolce, so che stai vivendo una grande storia d'amore e questa cosa si vede.

La showgirl sorpresa da queste affermazioni allora chiede se gli fosse accaduto qualcosa, incitata anche dal conduttore che aggiunge: "Ma quindi ti piaciuta?" e Malgioglio prontamente: "No, sei stata terribile, più che un'alice sembravi un'acciuga". Insomma i battibecchi, seppur con una tregua iniziale, non potevano mancare, ristabilendo così l'ordine a cui i due avevano abituato il pubblico nella precedenti puntate.