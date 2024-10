video suggerito

Mady Gio, la star di OnlyFans denunciata per evasione fiscale: "Le tasse le ho pagate in Svizzera" La creator della piattaforma di contenuti per adulti ha avuto contestato dalla Guardia di Finanza una evasione fiscale su guadagni per almeno milione e mezzo di euro: "Io le tasse le ho pagate in Svizzera". L'intervista a Le Iene domenica sera.

Mady Gio è la onlyfanser del momento. La creator della piattaforma di contenuti per adulti ha avuto contestato dalla Guardia di Finanza una evasione fiscale su guadagni per almeno milione e mezzo di euro. A Le Iene, in un servizio che andrà in onda nella puntata di domenica 13 ottobre in prima serata su Italia 1, racconta di aver guadagnato in Svizzera e pagato le tasse lì per un totale di 460mila euro.

L'intervista a Mady Gio

In collegamento dal Messico, dove si trova per lavoro, la creator ha respinto le accuse ridendo e spiegando che non si è trasferita per sfuggire al fisco italiano. Ha confermato di essersi stabilita in Svizzera nel 2022 come "globalista", un regime fiscale che le permetteva di pagare un forfait annuale basato su un accordo tra il suo commercialista e lo Stato svizzero. Secondo quanto dichiarato da Mady Gio, l'accordo prevedeva il pagamento di una tassa fissa di 460mila euro a fronte di guadagni annuali che, nel suo caso, hanno raggiunto i due milioni di euro. Secondo quanto notificato dalla GdF, quei soldi dovevano essere pagati al fisco italiano: "Secondo loro si, però io abito in Svizzera non capisco perché li debba all’Italia".

Gli insulti social

Nel corso dell'intervista, Mady Gio ha inoltre ammesso che il trasferimento in Svizzera è stato dettato da motivi fiscali, ma ha precisato che ama comunque vivere nel Paese, anche perché è legata sentimentalmente a un ticinese. Dopo la pubblicazione della notizia sulla presunta evasione fiscale, la creator è stata travolta da insulti e messaggi di odio sui social. Ha spiegato che molti si sono fidati dei titoli di giornale, i quali secondo lei hanno riportato informazioni inesatte, come il fatto che dovrebbe al fisco un milione e mezzo di euro, mentre quella sarebbe semplicemente la cifra guadagnata nell'anno in questione.