video suggerito

La star di OnlyFans Mady Gio accusata di evasione, le indagini dopo le interviste: “Guadagno 170mila euro al mese” Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate dopo le interviste e le foto esibite sui social da Mady Gio, la star di Onlyfans ora accusata di aver evaso oltre 1,5 milioni di euro. “Come cameriera guadagnavo mille euro al mese, oggi anche 170mila”, raccontava pubblicamente. “Ma pago le tasse” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mady Gio (Instagram)

Interviste in cui vantava profitti milionari, vacanze, alberghi e macchine di lusso esibite in foto sui social. Così Mady Gio, al secolo Filip Madalina Ioana, 29enne di nazionalità romena, è la star di OnlyFans finita nel mirino della Guardia di Finanza di Varese per presunta evasione fiscale. Le Fiamme Gialle le contestano, per l'anno 2022, il mancato versamento di oltre 1,5 milioni di euro di tasse (tra cui circa 360mila euro di "tassa etica", addizionale Irpef del 25 per cento rivolta a chi produce e/o vende contenuti pornografici), mentre in realtà dichiarava all'erario 50mila euro.

La denuncia presentata alla Procura di Busto Arsizio è per il reato di dichiarazione infedele. Da quanto risulta ai finanzieri del generale Crescenzo Sciaraffa, nel corso dell'anno 2022 la "regina di OnlyFans" aveva infatti spostato la propria residenza anagrafica da Cassano Magnago (Varese) in Svizzera proprio per beneficiare di un più favorevole regime fiscale. Tuttavia, "avviata l’apposita attività di verifica fiscale, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine", secondo il comando delle Fiamme gialle. In particolare, secondo l’accusa, un conto corrente e il dominio web risultano tutti localizzati sul territorio italiano, dove in generale la content creator per adulti avrebbe di fatto svolto gran parte della sua attività.

Mady Gio (Foto da Instagram)

"In Italia sono quella che guadagna di più su OnlyFans", aveva raccontato la 29enne in diretta radio a La Zanzara. "Mi arrivano anche più di centomila euro al mese, è tutto super legale. Io pago le tasse come tutti quanti e faccio quello che mi piace, non mi si può dire niente. Ora mi posso permettere una bella casa, una bella macchina, tenere da parte i soldi per la mia vecchiaia".

E ancora. "Ho fatto per dieci anni la cameriera, guadagnavo mille euro al mese", aveva spiegato la sex worker del Varesotto, già guest star di un video di Fabri Fibra, ai microfoni di Radio Deejay. "Ora con una mia foto in topless guadagno 40 o 50 dollari, i migliori clienti spendono anche 7mila euro al mese. Nel mese migliore che ho fatto da quando sono su OnlyFans, cioè da quasi due anni, ho guadagnato 170mila euro". Guadagni milionari ottenuti dalla sola piattaforma di immagini e video erotici OnlyFans, che non conta i contenuti prodotti anche per Instagram, Twich, Tiktok, Telegram e così via. "Mi sono trasferita in Svizzera per le montagne e per la tassazione", ammetteva inoltre. "Ma le tasse le pago regolarmente, pago tantissimo. Il mio mestiere si può svolgere in tutto il mondo, la maggior parte del mio pubblico viene dall'America".