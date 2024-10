video suggerito

Mady Gio, star di OnlyFans accusata di evasione in Italia: "Vivo in Svizzera, ho le prove per dimostrarlo" I finanzieri contestano a Mady Gio il mancato versamento al fisco italiano dei contributi su oltre 1,5 milioni di entrate, tra abbonamenti e contenuti venduti nel 2022 sulla piattaforma di intrattenimento per adulti. "Viaggio spesso ma vivo in Svizzera. Ho già versato qui 460mila euro di tasse"

"Quando ho letto la notizia sul telefono è stato uno shock. Io ho sempre pagato centinaia di migliaia di euro di tasse". Così si difende oggi Mady Gio, al secolo Filip Madalina Ioana, la star di OnlyFans di Cassano Magnago finita nel mirino della Guardia di finanza di Varese per presunta evasione fiscale. I finanzieri le contestano, per l'anno 2022, il mancato versamento dei contributi su oltre 1,5 milioni di entrate tra abbonamenti e contenuti venduti sulla piattaforma di intrattenimento per adulti (tra cui circa 360mila euro solo di "tassa etica", addizionale Irpef del 25 per cento rivolta a chi produce e/o vende contenuti pornografici).

"Mi sono trasferita in Svizzera nel 2022 come globalista. Significa che il mio commercialista tratta con lo stato svizzero un forfait annuale, che nel mio caso sono stati 460mila euro su una proiezione di circa due milioni di guadagni", spiega in collegamento dal Messico, in occasione di un'intervista tv a Le Iene. "Una cifra fissa e concordata, da versare indipendentemente dall'effettivo ricavato".

Soldi che, ora, la Guardia di finanza italiana reclama per le casse nazionali. Mettendo in discussione l'effettivo trasferimento oltre confine della celebrità di OnlyFans e la sua reale presenza sul territorio elvetico. Da quanto risulta ai finanzieri, nel corso dell'anno 2022 la 29enne (con passaporto romeno) avrebbe infatti spostato la propria residenza anagrafica dalla provincia di Varese proprio per beneficiare di un più favorevole regime fiscale, come dichiarato spesso anche nel corso di video e interviste. Gli stessi che hanno attirato l'attenzione degli investigatori, che hanno avviato tutte le vertice del caso. Notando, stando a quanto emerso, "la mancanza degli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine". In particolare, un conto corrente e il dominio web risulterebbero tutti localizzati sul territorio italiano, dove la content creator per adulti avrebbe di fatto svolto gran parte della sua attività.

"Non è così. Io amo la Svizzera, sto con un ticinese, ho una casa grandissima. E la vicina di casa mi tiene i gatti. Ho tutte le prove che lo possono dimostrare", sempre le parole di Mady Gio. "Vado sempre all'estero. Se viaggio spesso non significa che non abiti in Svizzera. Come lavoro in Italia lavoro anche in Messico, o negli Stati Uniti".