Ai domiciliari per le estorsioni su OnlyFans, ragazza di 25 anni chiede di patteggiare: "Ho agito per rabbia" La camgirl sulle piattaforme per adulti era finita agli arresti a seguito di un'inchiesta della Guardia di finanza di Lodi con l'accusa di aver minacciato ed estorto 130mila euro a una dozzina di utenti delle videochat erotiche, uomini tra i 40 e 70 anni.

Ha chiesto di patteggiare, in accordo con la Procura, la camgirl 25enne che da febbraio si trova ai domiciliari nella sua casa di Casalpusterlengo (Lodi) con l'accusa di estorsione a sfondo sessuale e circonvenzione di incapace nei confronti di una dozzina di clienti delle videochat erotiche, uomini di età compresa tra i 40 e i 70 anni che la ragazza avrebbe contattato minacciando di diffondere in pubblico video e informazioni private ottenute su OnlyFans e altre piattaforme per adulti. La richiesta, ancora in corso di valutazione da parte del gip, è di 4 anni di reclusione e 1.500 euro di multa.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Lodi la giovane avrebbe preteso in questo modo circa 130mila euro, già sequestrati dalle Fiamme Gialle. Richiesti con insistenza attraverso minacce, insulti e continue pressioni effettuate anche sui numeri privati delle vittime, costretti così a pagare alla svelta per paura di finire nei guai con la famiglia o al lavoro.

Nell'inchiesta era stata coinvolta anche la suocera, 47 anni, titolare di alcuni dei conti correnti che la ragazza utilizzava per intascare i bonifici. Anche lei, come la 25enne, nel 2020 si era dedicata alla stessa attività online, ma solo per un breve periodo. Intanto, in attesa del processo, la camgirl, ancora oggi sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma, avrebbe ripreso regolarmente a lavorare sulle piattaforme per adulti.

"Ho agito per rabbia", aveva detto proprio lei durante l'interrogatorio. "Tornassi indietro non lo rifarei mai, non volevo danneggiare quelle persone o coinvolgere mia suocera. Ho iniziato a lavorare in webcam perché sono rimasta incinta a 16 anni e né io né il mio compagno abbiamo la patente, a settimana guadagno circa 700 euro a seconda delle performance. Alcuni bonificavano anche 400 euro a volta. Ma in futuro, quando potrò tornare a lavorare di nuovo come camgirl, non mi azzarderò mai più a minacciare le persone per avere soldi".