"Paga o mando i tuoi video intimi alla tua ex": cartomante minaccia un uomo, denunciata per revenge porn Una donna, che si è finta una cartomante, è indagata per estorsione e revenge porn perché ha estorto denaro a un uomo minacciandolo di inviare le sue foto e i suoi video intimi se non avesse pagato.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna che si è finta una cartomante è stata indagata perché accusata di aver estorto denaro minacciando la diffusione di foto e video compromettenti. L'accusata è una 48enne, originaria di Brescia, già nota alle forze dell'ordine. La vittima è invece un uomo di 46 anni originario di Jesi, comune che si trova in provincia di Ancona. Il 46enne avrebbe dato 1.100 euro alla maga.

Il 15 novembre, esasperato dalle continue richieste di denaro, si sarebbe recato in commissariato dove avrebbe denunciato quanto subito. Agli investigatori ha infatti detto di averla conosciuta su WhatsApp dopo aver trovato un annuncio online. In crisi per alcuni problemi personali, avrebbe accettato di sottoporsi a un rito magico: la 48enne gli avrebbe detto che in questo modo si sarebbe risolto tutto.

Avrebbe quindi comprato alcuni prodotti che avrebbe pagato con diverse ricariche PostePay. A fine ottobre avrebbe versato circa settecento euro. A un certo punto, capito di essere stato preso in giro, ha contattato la cartomante e interrotto i pagamenti. La donna avrebbe iniziato a minacciarlo. Il 46enne infatti, dopo aver raggiunto una certa intimità con la maga, avrebbe inviato foto e video in cui era nudo.

La maga lo avrebbe minacciato di diffondere tutto sui social network se non avesse pagato cinquecento euro. L'uomo gli avrebbe detto che avrebbe provato a mandare un quinto della somma. La cartomante ha quindi inviato un video di lui alla ex compagna. Il 46enne avrebbe quindi mandato trecento euro. Ha poi deciso di chiedere aiuto alla polizia. La donna è così stata denunciata per estorsione e revenge porn.