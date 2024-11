Come ha capito di essere stata truffata l’anziana che ha perso 880mila euro con il trading online

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

La milanese di 82 anni vittima di una truffa aggravata da 880mila euro si sarebbe accorta di quello che stava accadendo grazie a un amico. La donna era stata avvicinata da alcuni presunti consulenti finanziari e convinta a trasferire la grossa cifra su conti bancari di società fraudolente attraverso una piattaforma di trading online. La vittima, insospettita delle continue richieste di soldi, ha raccontato tutto a un suo amico esperto di investimenti e ha capito tutto: così la donna si è rivolta ai suoi avvocati e ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano facendo aprire un'indagini per truffa aggravata.

Stando a quanto avrebbe spiegato la 82enne agli inquirenti, tutto sarebbe iniziato con una telefonata arrivata da un numero sconosciuto il 10 novembre del 2023. Al telefono, una donna si finge una consulente e propone alla vittima di approfittare di una piattaforma di trading per investire il suo capitale. La vittima, convinta dalle promesse di facili guadagni, avrebbe caricato su una carta prepagata 140 euro: sarebbe stato il primo passo per avviare i futuri investimenti. Qualche giorno dopo a chiamarle è stato un presunto consulente di Londra con il quale si sarebbe instaurato un rapporto di fiducia. Poco tempo dopo il finto broker, con la scusa di amministrare meglio dal Regno Unito i conti della signora, avrebbe proposto alla vittima un collegamento tramite il software Anydesk: così i truffatori hanno avuto il pieno controllo del computer dell'anziana. Gli investimenti sarebbero andati avanti – come riporta l'Adnkronos – fino a maggio del 2024 quando l'82enne non avrebbe avuto più disponibilità economiche.

Dopo le ennesime richieste di pagamento, la vittima si sarebbe accorta che c'è qualcosa che non va: ne parla con il suo amico di fiducia, tra l'altro esperto di trading, e capisce così di essere stata truffata. Ora gli inquirenti stanno cercando i responsabili.