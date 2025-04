video suggerito

Luisa Corna: “Un produttore mi disse ‘sei bella, perché cantare?’, come se la passione non contasse” Luisa Corna ripercorre la sua carriera a “Da Noi… a ruota libera”, parlando dei vantaggi che la bellezza le ha dato, ma anche le difficoltà nel perseguire la sua passione più grande. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luisa Corna è un volto molto noto dello spettacolo italiano, fama che ha preso forma, in particolare, nel primo decennio degli anni Duemila. Una carriera, la sua, in cui i fattori della presenza e la bellezza hanno rappresentato certamente un vantaggio ma, spesso, hanno anche condizionato la direzione del suo percorso artistico, vista una passione per il canto che Luisa Corna avrebbe sempre voluto prevalesse su tutto il resto.

È stata lei stessa a parlare di questa specie di conflitto tra l'immagine e la voce, ripercorrendo la sua carriera a Da Noi… a ruota libera, con Francesca Fialdini. In particolare Corna, pur considerando l'estetica qualcosa che le ha dato tante possibilità, ha raccontato un aneddoto dei primi anni di carriera: "Mi proposi a un produttore che mi chiese perché volessi cantare: ‘Già lavori, sei bella, che bisogno hai?'. Come se tutta la passione fosse superflua al di là di tutto questo. Ci rimasi molto male, ma questa cosa serve a temprarsi. Servono le sconfitte, i no, non esiste carriera o vita nella quale non ci sia una lotta, una rivalsa".

Luisa Corna si racconta a Francesca Fialdini

Corna ha parlato anche delle cantanti di questo momento: "Io credo che bellezza e talento vadano di pari passo. Oltre all'avvenenza, ho l'impressione si cerchi di più la particolarità, la voglia di stupire. Si riesce ad essere belle anche con luci, filtri, anziché i ritocchi. Oggi essere belli è più facile, in un certo senso".

Leggi anche The Couple, quali sono le coppie vincitrici e in nomination della seconda puntata del 14 aprile

Il rapporto con Fausto Leali e Toto Cutugno

In carriera lei ha avuto modo di collaborare con due grandi nomi della musica italiana, da Fausto Leali a toto Cutugno: "Due grandissimi artisti e amici, soprattutto Fausto. Di Toto ho potuto apprezzare la grandezza artistica e mi spiace molto ci abbia lasciato. Sono persone vere, pare scontato dirlo, ma incontrarle è stata una grandissima fortuna".

Reduce dalla partecipazione al San Marino Song Contest, Luisa Corna si racconta anche nei suoi difetti: "Ho una mania per l'ordine, è una cosa ossessivo-compulsiva, non riesco a tenerla a bada ma è una sorta di necessità di avere il controllo su tutto". La sua vita, oggi, è dedicata molto alla famiglia e alla sua relazione con Stefano, suo marito da alcuni anni: "Un uomo che mi dà serenità, equilibrio, solidità. Abbiamo una vita frenetica, ma mi piace essere in movimento costante".