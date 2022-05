Luigi Strangis dopo Amici: “Ho sentito Carola Puddu ma ora sono concentrato sulla musica” Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici 21 ha raccontato di aver sentito Carola Puddu, la ballerina che prima di essere eliminata gli dichiarò di essersi innamorata: “È una persona meravigliosa ma ora penso alla musica”.

A cura di Gaia Martino

Luigi Strangis è tornato a casa da vincitore: ha conquistato il podio di Amici di Maria De Filippi dopo un lungo percorso nella scuola che gli ha permesso di crescere e di trovare una consapevolezza musicale che prima non aveva, come raccontato a Fanpage.it. Nel talent show il cantante ha stretto un legame speciale con Carola Puddu, la ballerina che prima di essere eliminata nella puntata del 16 aprile si è dichiarata confessando di essersi innamorata. Intervistata da Silvia Tiffanin, l'ex allieva di Alessandra Celentano, dopo Amici, si augurò di poterlo risentire una volta finito il talent e stando alle parole di Luigi rilasciate al settimanale Chi il suo desiderio si sarebbe realizzato.

La confessione di Luigi Strangis su Carola Puddu

Ad unire Luigi Strangis e Carola Puddu è un legame speciale. Il cantante una volta uscito dal talent show che gli ha regalato il successo ha svelato di aver sentito la ballerina e ha voglia di continuare a sentirla ma – stando alle sue parole – ora sarebbe concentrato solo sulla musica.

Con lei ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa, ora sono concentrato sulla musica, la mia strada è questa ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai…

Le parole per Maria De Filippi e Alex

Per Luigi Strangis è stato difficile accettare le critiche, ma proprio quelle gli hanno permesso di crescere. "Chi ti mette in discussione vuole farti crescere. Quelle critiche mi hanno messo nelle condizioni di capire che cosa dovevo fare per migliorare, mi hanno aiutato molto. Non è stato per niente facile accettarle, ma la forza della musica ti porta a fare tutto" ha raccontato a Chi. Poi le parole per Maria De Filippi:

Con Maria abbiamo parlato spesso, lei ha cercato di capirmi e mi ha capito. Grazie a lei so che non devo vergognarmi di quello che sento e che provo. Posso andare avanti senza nascondermi, qui è uscita la mia sensibilità.

Non poteva mancare la parentesi Alex, l'allievo con cui ha avuto diversi alti e bassi. Ha ammesso di aver avuto molti confronti con lui ma lo stima molto: