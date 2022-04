Carola Puddu dopo Amici: “Mi manca Luigi, è sempre stato presente anche se non prova niente per me” A Verissimo Carola Puddu ha parlato del rapporto con Luigi Strangis, il cantante allievo di Amici della quale si è infatuata. Nonostante lui le abbia confessato di non provare nulla, è sempre stato al suo fianco: “E’ stato il mio punto di riferimento”.

A cura di Gaia Martino

Carola Puddu è una delle ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio. L'allieva di Amici di Maria De Filippi eliminata nell'ultima puntata andata in onda, lo scorso sabato, oltre ad aver raccontato del suo percorso nel talent show, ha parlato del suo rapporto con Luigi Strangis. Prima di lasciare la casetta, la ballerina si è dichiarata al cantante ammettendo di essersi innamorata. A Silvia Toffanin ha confessato di provare un profondo bene per lui e si augura di rivederlo una volta finito il programma.

La confessione di Carola Puddu sul rapporto con Luigi Strangis

L'ormai ex allieva di Amici Carola Puddu prova un profondo bene per Luigi Strangis, il cantante della quale si è infatuata. "Non so definirti a parole cosa ci lega, è un legame molto speciale quello tra noi. Lui sa tutto di me, ha un carattere complesso che aiuta anche me, mi aiuta ad essere me stessa. Mi mette tranquillità, leggerezza, spensieratezza" ha raccontato a Verissimo. Alla domanda "sei innamorata?", Carola ha risposto:

Credo che l'amore, in questa circostanza, non debba per forza essere una storia d'amore. Certi legami non hanno bisogno di trasformarsi in una storia d'amore romantica. L'amore vero e incondizionato significa esserci per questa persona, anche quando lui mi disse "Io non sento niente per te", è comunque sempre rimasto. Non abbiamo mai smesso di volerci bene, lui è stato il mio punto di riferimento.

"Mi auguro di rivederlo"

A Silvia Toffanin la ballerina ha confessato di essersi infatuata del carattere di Luigi Strangis nonostante esteticamente non sia il suo tipo. Oggi sente molto la sua mancanza: