Le prime parole di Carola dopo l’eliminazione da Amici 21: “È stato una montagna russa di emozioni” La ballerina Carola Puddu è l’eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 21, andato in onda sabato 16 aprile. Le sue prime parole dopo aver lasciato il talent di Maria De Filippi.

A cura di Elisabetta Murina

Carola Puddu è stata eliminata durante l'ultima puntata del Serale di Amici 21, andata in onda sabato 16 aprile. La ballerina, una delle favorite per la vittoria finale, ha perso al ballottaggio con Dario, ma è riuscita a conquistare un contratto per il suo futuro. Carola si è anche lasciata andare a una confessione intima, ammettendo di essersi innamorata di Luigi in questi mesi passati insieme all'interno del talent.

Il messaggio di Carola

Appena eliminata da Amici 21 nel corso della quinta puntata del Serale, Carola si è raccontata ai microfoni di Witty Tv, ripercorrendo i suoi quasi 7 mesi all'interno della scuola, dai ricordi più belli agli insegnamenti che l'hanno aiutata a crescere, a livello personale e professionale:

Stare in questo corridoio… mi ricordo tantissime cose. Amici mi ha dato tanta consapevolezza su me stessa, nella danza, così come nella vita, nei rapporti con le persone. Questo posto mi ha insegnato ad affrontare le cose. Quando sei veramente sotto pressione ti rendi conto di ciò che veramente sei.

Nonostante l'eliminazione, la ballerina è comunque contenta del suo percorso, che ha definito una "montagna russa di emozioni", un rapido alternarsi e susseguirsi di momenti felici e sfide sempre più impegnative da affrontare:

Io ho iniziato un percorso qua dentro, spero di continuarlo, perché ci sono stati veramente dei momenti dove mi sentivo leggera, spensierata, felice nella mia danza, come oggi, che penso di avere ballato molto bene, ero felice. Sono davvero contenta. Sono stati 7 mesi ma sono sembrati 2 anni, perché qua è come una montagna russa di emozioni: la mattina succede qualcosa per cui sei felice, la sera succede un’altra cosa che ti destabilizza.

I ringraziamenti di Carola

Carola poi ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno accompagnata in questo percorso, che è solo il trampolino di lancio della sua carriera. Ieri sera infatti, nel corso della puntata, le è stato offerto un contratto presso una prestigiosa compagnia di ballo. La ballerina ha poi confessato che ora tornerà a casa e passerà del tempo con la sua famiglia: