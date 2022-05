Amici 21, Luigi riceve una telefonata a sorpresa da Carola: “Mi manchi tanto, spero tu vada avanti” Nella scuola di Amici 21, Luigi Strangis ha ricevuto una telefonata speciale da parte dell’amica e ballerina Carola Puddu, eliminata dal talent qualche settimana fa.

A cura di Elisabetta Murina

Nel daytime di Amici 21 andato in onda oggi, 3 maggio, Luigi Strangis ha ricevuto una telefonata speciale da parte di Carola Puddu, con la quale in questi mesi ha stretto un profondo rapporto di amicizia. La ballerina è stata eliminata dal talent qualche settimana fa ma ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con l'amico per incoraggiarlo, a un passo dalla semifinale.

La telefonata tra Carola e Luigi

Luigi ha potuto parlare con l'amica Carola, che lo ha sorpreso con un collegamento telefonico. La ballerina gli ha raccontato come procede la sua vita al di fuori della scuola, dicendogli di sentire la sua mancanza e incoraggiandolo a non mollare, ora che la semifinale è alle porte:

Sono impegnatissima, ho ripreso ad allenarmi. Adesso dovrò trasferirmi a Roma per il contratto con la compagnia. Mi manchi tanto Gigi. So che può essere difficile a volte, ma tu fai il tuo, divertiti e fregatene. Arrivi a tante persone e io ti auguro veramente di andare avanti.

Il cantante, seduto sul letto in casetta, si è detto contento del percorso professionale della ballerina e ha ammesso a sua volta di sentire la sua mancanza: "Ti dico la verità, si sente che manca qualcosina in casa".

Le parole di Carola a Verissimo

Maria De Filippi ha fatto vedere a Luigi l'intervista che Carola ha rilasciato a Verissimo, nella quale ha parlato del loro rapporto: "Non saprei definire a parole cosa ci lega, è un legame speciale e profondo. Lui sa tutto di me, è la prima persona con cui mi sono confidata, mi mette leggerezza e spensieratezza". La ballerina ha ammesso di provare nei suoi confronti un amore profondo, non quello da "storia romantica", bensì un sentimento capace di andare oltre, che non ha messo da parte nemmeno quando lui ha ammesso di non provare nulla.