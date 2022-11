Luciano Punzo attratto da due donne al GFVip, Manuela Carriero: “Insegnami a non pensare” In sauna con i ragazzi, Luciano ammette di provare un’attrazione per Oriana e Nikita nella Casa, ma ancora è presto per sbilanciarsi. Fuori intanto, sembra avere dei conti in sospeso con l’ex fidanzata Manuela, ancora in pena per la rottura.

A cura di Giulia Turco

Luciano Punzo potrebbe essere tra i protagonisti di una nuova dinamica amorosa nella Casa del Grande Fratello Vip. Le sue doti da tentatore sono cosa nota sin dai tempi di Temptation Island, dove ha conquistato l’allora fidanzata Manuela Carriero con una buona dose di romanticismo. Riuscirà a far innamorare anche una delle Vip? È presto per dirlo, ma nel frattempo la sua ex sembra non riuscire a mettere una pietra sopra al loro rapporto ormai concluso.

Le attrazioni segrete di Luciano Punzo al GFVip

Nella Casa da pochi giorni, Luciano si è già fatto ben volere dagli inquilini. Ha fatto gruppo in particolare con le presenze maschili del loft, trovando una spalla in Luca Onestini, Luca Salatino e Charlie Gnocchi. In sauna, i ragazzi scherzano mettendo in scena una finta trasmissione radiofonica e intervistando Luciano. Siccome al GFVip non si sta mai comodi, il gruppo lo mette subito a disagio chiedendogli in maniera diretta da chi è più attratto dalle inquiline. Tra imbarazzi e incertezze, l’ex tentatore ammette di aver fantasticato in particolare su due di loro. “Queste due ragazze sono Oriana e Nikita?”, gli domanda a brucia pelo Onestino. “Sì”, replica Punzo con un timido sorriso.

Manuela non sembra ancora aver dimenticato Luciano

Nel frattempo però, Punzo sembra avere ancora dei conti in sospeso con Manuela Carriero. La loro storia sarebbe finita da qualche tempo, ma tra loro ci sarebbero ancora dei punti non risolti. Stando al gossip infatti, la ragazza ex protagonista di Temptation Island starebbe ancora vivendo a Napoli a casa dei genitori di Luciano, in attesa di trovare una nuova sistemazione e di voltare pagina. Le sue ultime Instagram Stories testimoniano che si trova nel capoluogo campano e che, a quanto pare, il pensiero per Luciano non è ancora archiviato. Nelle ultime ore ha pubblicato una citazione, “Insegnami a scordarmi di pensare”, che sembrerebbe un riferimento all’esposizione mediatica che sta vivendo il suo ex al GFVip.