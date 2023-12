Luciana Littizzetto non è in studio a Che Tempo che fa: “Sono a casa blindata col Covid” Luciana Littizzetto è in collegamento da casa durante la puntata di Che Tempo che Fa del 17 dicembre, perché ha il Covid. A proposito dell’aumento dei casi, Fabio Fazio non esita a sferrare una stoccata al Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

A cura di Ilaria Costabile

Luciana Littizzetto non ha preso parte alla puntata di domenica 17 dicembre di Che Tempo che Fa, perché a casa con il Covid. L'attrice lo ha ricordato lei stessa a Fabio Fazio, in collegamento da casa, con tanto di vestiario natalizio. Poco prima era stato il conduttore a parlare della nuova incidenza dei casi in Italia, lanciando una stoccata al Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Luciana Littizzetto in collegamento da casa

Come se non fossero al corrente di nulla, Filippa Lagerback e Fabio Fazio annunciano l'arrivo di Luciana Littizzetto in studio che, però, ovviamente non varcherà il suo solito passaggio per posizionarsi sulla scrivania accanto al conduttore che, infatti, le chiede: "Perché non esci?". Lei, di tutta risposta non rinuncia alla sua ironia: "P**la, non esco perché sono a casa, blindata, non mi vedi? Ho il Covid", il conduttore cavalcando l'onda dell'ironia: "Oh ma come hai il Covid? Che bello un regalo di Natale in anticipo"

La stoccata di Fabio Fazio al Ministro Schillaci

Intanto, proprio dell'incidenza dei casi Covid in Italia, che stanno aumentando in maniera esponenziale, come stanno annunciando anche i telegiornali da alcune settimane, Fabio Fazio aveva parlato con i suoi ospiti in apertura di puntata. Il conduttore, parlando con il professor Burioni, ormai membro fisso del cast di Che Tempo Che Fa dai tempi della pandemia, sottolineava come avesse chiesto al ministro della salute di presenziare in trasmissione, ricevendo sempre una risposta negativa:

I casi di Covid stanno dilagando, non aumentando, io ho invitato cento volte il Ministro della salute che ritiene di non dover partecipare a questo programma, ed è un peccato perché avremmo bisogno di avere delle indicazioni su quali sono le intenzioni di chi ci deve proteggere, insomma sul da farsi. Pazienza, basta che da qualche parte ce lo dicano.