Luca Onestini abbraccia Nikita Pelizon e lei si emoziona: “Erano 4 mesi che non mi abbracciavi” Tregua raggiunta da Luca Onestini e Nikita Pelizon nella Casa del GF Vip. Il concorrente ha abbracciato la coinquilina in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. Nikita, che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dell’ex tronista, si è emozionata.

A cura di Stefania Rocco

Tregua raggiunta tra Luca Onestini e Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, mentre nella Casa di Cinecittà si festeggiava il compleanno della concorrente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e ha abbracciato Niklita dopo mesi di gelo. L’abbraccio tra i due è durato qualche secondo di più rispetto al previsto, a sottolineare il fatto che entrambi avessero deciso di dare un significato più profondo a quel momento.

La reazione di Nikita Pelizon all’abbraccio di Luca Onestini

Quando la festa è terminata, il clima tra Nikita e Luca è improvvisamente diventato più disteso tanto che i due hanno deciso di ritagliarsi qualche minuto per parlare da soli. Nikita, che per sua stessa ammissione resta molto presa da Luca nonostante il palese rifiutato dell’uomo, ne ha approfittato per tornare sull’abbraccio di qualche ora prima. “Erano quattro mesi che non mi abbracciavi”, ha sottolineato la concorrente, a riprova del fatto che ha dato un peso al valore di quel momento di vicinanza che per settimane le era mancato. Luca, per una volta, non si è ritratto ed è rimasto amichevolmente a parlare con Nikita. È ancora possibile che, una volta che entrambi saranno fuori dalla Casa, i rapporti possano tornare distesi.

Perché Luca Onestini si è allontanato da Nikita Pelizon

Luca Onestini ha deciso di mettere la parola fine al suo rapporto con Nikita dopo che la concorrente gli aveva confessato i suoi sentimenti. Lo ha fatto dopo averla accusata di non avere mai creduto al suo interesse. Sostiene che Nikita abbia cavalcato quanto accaduto tra loro per recitare la parte della vittima, cosa che le avrebbe dato maggiori chances di spiccare al televoto. Già da qualche giorno, però, il clima tra loro è apparso disteso. Sgombrato il campo da eventuali ripercussioni romantiche, Onestini è apparso propenso a mantenere con Nikita un rapporto civile. Pelizon, invece, ha fatto sapere di voler procedere con i piedi di piombo. L’interesse romantico nei confronti di Luca non è mai scemato e questo sentimento, ha ammesso, le impedisce di pensare con lucidità al loro rapporto.