Lory Del Santo: "Contattata per The Couple di Ilary Balsi, ma per andarci dovrei cambiare fidanzato" Ospite di Monica Setta nel programma Generazione Z, nella puntata che andrà in onda il 13 marzo, Lory Del Santo ha rivelato di essere stata contattata per il programma The Couple di Ilary Blasi ma, per partecipare, ci sarebbe una piccola modifica da fare: "Dovrei cambiare fidanzato, Marco Cucolo non è favorevole".

A cura di Elisabetta Murina

Lory Del Santo sarà ospite di Monica Setta nel programma Generazione Z. La puntata andrà in onda giovedì 13 marzo in seconda serata su Rai2. Stando alle prime anticipazioni dell'intervista, la showgirl ha confermato di essere stata contattata per il programma The Couple, il nuovo reality ‘delle coppie' condotto da Ilary Blasi e in onda in primavera su Canale 5. A frenarla però il fidanzato Marco Cucolo, che non sarebbe molto favorevole

Lory Del Santo contattata per il reality The Couple: "Dovrei cambiare fidanzato"

Nello studio di Monica Setta, Del Santo ha rivelato di essere stata contattata per far parte del cast di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5 la prossima primavera. Nel programma, alcune coppie di fidanzati, amici o conoscenti saranno costretti a una convivenza forzata per vincere un montepremi finale. La showgirl ha ammesso che, fosse stato per lei, avrebbe accettato la sfida ma il compagno Marco Cucolo non è d'accordo: "Sono stata contattata, ma per andarci dovrei cambiare fidanzato perché Marco non è tanto favorevole". E poi ha aggiunto: "Ci sto pensando, ma ogni volta che gli dico di fare insieme in tv, lui si dimostra perplesso. Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in coppia". I due insieme hanno già partecipato a Pechino Express nel 2020 e per lei invece sarebbe il sesto reality, dopo l'Isola dei Famosi per tre volta, La Fattoria e il Grande Fratello Vip.

"Sogno di sbarcare a Hollywood"

Oltre ai programmi e ai reality, Lory Del Santo continua a portare avanti la sua passione per la scrittura di serie tv. E dopo The Lady, in cui vorrebbe coinvolgere anche Lorenzo Spolverato del Grande Fratello per la nuova stagione, ha rivelato di aver lavorato e finito un altro progetto: "Ho pronta una serie tipo The Lady, in otto puntate, che voglio proporre agli americani. Ho un sogno: sbarcare a Hollywood".