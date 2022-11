Loretta Goggi: “Il mio show Rai nel 2023, non mi sbrodolerò addosso e non canterò Maledetta Primavera” Loretta Goggi si racconta su Tv, Sorrisi e Canzoni: il nuovo show in Rai, la fiction che ha scritto con la sorella Daniela e perché non apprezza i reality.

A cura di Daniela Seclì

Loretta Goggi ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, nella quale si è raccontata spaziando dai nuovi progetti televisivi alla vita privata. La conduttrice sta lavorando a un nuovo show, che andrà in onda su Rai1. Ma ha anche in cantiere una fiction ideata con la sorella Daniela:

Con mia sorella Daniela abbiamo scritto il soggetto di una fiction che racconta di una donna della nostra età alle prese con un grande dolore nella sua vita. Vediamo se si riesce a realizzarla. Se tornerò al teatro? Non più. Quando sono in tournée e torno in albergo dopo lo spettacolo mi ritrovo a mangiare da sola davanti allo specchio nella mia camera. E sapere che Gianni non mi telefonerà o non mi raggiungerà mi dà tanta tristezza.

Uno show su Rai1 per Loretta Goggi

Intanto all'orizzonte per Loretta Goggi c'è un meritatissimo show su Rai1, in merito la conduttrice e cantante ha dichiarato: "C'è la voglia da parte della Rai e da parte mia di fare qualcosa che possa interessare il pubblico e potrebbe essere nel 2023. Ci stiamo lavorando, però non ho ancora messo bene a fuoco l’idea". E ha fatto sapere:

Cosa mi piacerebbe fare? Cosa non vorrei fare piuttosto. Non voglio fare un programma in cui "mi sbrodolo addosso", non voglio ricantare sempre "Maledetta primavera". O meglio, se serve perché è funzionale al racconto va bene, ma io voglio essere la Loretta di oggi. Sono molto cambiata, ho le mie idee, mi impegno nel sociale: per me è importante parlare di queste cose. Non posso certo mettermi il body, cantare e ballare come la Loretta di ieri. Per quello c'è Paolantoni che mi sostituisce benissimo!

In amore era di "una noia disumana" poi è arrivato Gianni Brezza

Loretta Goggi e l'amore. La conduttrice sostiene che da adolescente fosse di "una pesantezza inaudita". Ha iniziato presto a lavorare, a differenza dei suoi coetanei, e ciò ha accresciuto il suo senso di responsabilità che veniva fuori sia sul lavoro che nelle frequentazioni:

Leggi anche Antonino Spadaccino imita Loredana Bertè a Tale e Quale Show e lascia i giudici senza parole

Quindi ero di una noia disumana… (ride). Poi per fortuna è arrivato Gianni, che non cercava una donna "iconica" e quando tornavo a casa la sera dopo lo spettacolo, dove avevo il tacco 12 e gli abiti appariscenti, mi diceva: "Ora però scendi dalle scarpe e toma mia moglie". Non c'era bisogno di essere diversi da quello che eravamo: abbiamo capito subito che ci incastravamo bene.

Perché decise di non condurre Sanremo dopo il successo del 1986

Loretta Goggi ha condotto il Festival di Sanremo 1986. Tuttavia, si rifiutò di restare al timone della kermesse canora per altre due edizioni, come le era stato proposto: "Mi sembrava che fosse andato talmente bene che mi sono detta: "Perché rischiare?". Quell'anno avevo avuto Sting come ospite, aveva vinto Eros Ramazzotti. Non ho voluto replicare. Certo, capivo che se avessi continuato a condurlo per altri due anni sarebbe stato un altro bel primato, ma alla fine decisi così". Infine, ha spiegato perché non apprezza i reality: