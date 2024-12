video suggerito

Lorenzo Richelmy in lacrime a Le Iene: “Ho uno stalker che mi chiama tro*a, in dieci anni 27mila messaggi” Lorenzo Richelmy ha confessato di essere vittima di uno stalker a Le Iene, che in dieci anni l’ha tormentato con migliaia di messaggi tra minacce, insulti e foto esplicite. Alla fine del lungo monologo l’attore lancia un segnale chiaro: “Non ti ho mai risposto, ma ti ho già denunciato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Richelmy ha confessato di essere vittima di stalking a Le Iene. Nel corso del suo monologo, andato in onda nella puntata dell'8 dicembre, l'attore ha raccontato di aver ricevuto in dieci anni ben 27432 messaggi. Una scelta pensata quella di non fare il nome della persona in questione: non è chiaro se si tratti di un uomo o una donna, ma Richelmy ha voluto lanciargli un messaggio chiaro: "Non ti ho mai risposto, ma ti ho già denunciato".

Il racconto a Le Iene, nei messaggi

Sguardo serio e voce ferma, Lorenzo Richelmy ha iniziato a recitare il suo monologo mantenendo un temperamento che tutto lasciava pensare tranne a ciò che avrebbe rivelato da lì a poco. "In dieci anni mi hai mandato 27432 messaggi. Avrei voluto leggerli tutti ma non ce l'ho fatta, non per la quantità ma per il contenuto", ha esordito. L'attore ha dichiarato di essersi fatto aiutare da Chat Gpt nell'analisi dei messaggi. Di questi, come spiegato da lui stesso, 11300 sono messaggi di odio, 7600 di amore, 6325 sono neutri. Mille sono foto a sfondo erotico, di cui "410 foto a sfondo erotico con te come soggetto", ha detto riferendosi al suo stalker.

Lorenzo Richelmy ha denunciato il suo stalker

Oltre alle minacce, ai messaggi a sfondo erotico e alle promesse d'amore, lo stalker di Lorenzo Richelmy gli ha anche inviato 101 brani musicali. "A Chat Gpt ho anche chiesto di fare una classifica delle parole più usate, al primo posto troviamo amore, al secondo posto troviamo cucciolo, al terzo posto troviamo tro*a. Menzione d'onore per il verbo leccare, che compare in tutte le sue forme 3726 volte", ha spiegato. A questi messaggi, l'attore non ha mai risposto, ma a Le Iene ha deciso di rispondergli all'ultimo ricevuto su Telegram il 29 novembre 2024: "Sei la mia tro*a più lurida, tranquillo non lo faccio il tuo nome, ti ho già denunciato".