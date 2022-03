La Pupa e il Secchione Show 2022

Lorenzo Orsini non sarà a La Pupa e il Secchione, salta l’accordo con Mediaset Le indiscrezioni parlano dell’inizio di uno scontro legale tra il rapper e Mediaset, che avrebbe deciso di tagliarlo fuori dallo show pochi giorni prima del debutto e “dopo diffide e controlli che avrebbero mostrato altre realtà”, rispetto alla presunta discendenza dai Savoia.

A cura di Giulia Turco

La Pupa e il Secchione Show parte sempre più in salita. Barbara d’Urso non deve aver chiuso occhio durante le ultime notti prima del debutto su Italia 1 con il suo nuovo programma, una versione rivisitata del format in versione reality. Gli imprevisti sembrano essere all’ordine del giorno Antonella Elia che ha il ruolo di giurato ha scoperto di avere il Covid con il tampone alle prove generali, Paola Caruso potrebbe non esserci per via di un’allergia che le impone il riposo e Lorenzo Orsini, il presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia che d’Urso aveva millantato, non ci sarà. Ma ecco come sarebbero andate le cose.

LolloG escluso dallo show Mediaset per motivi personali

Il giorno del debutto del programma, il giovane rapper in questione, che nel frattempo aveva attirato un bel numero di follower sulla sua pagina Instagram, annuncia che non ci sarà: “Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione”. Eppure fino a pochi giorni prima era stata la stessa Barbara d’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5, a parlare di Lollo G, raccontando non solo della sua presunta discendenza dai Savoia, ma anche del flirt che la scorsa estate lo avrebbe voluto insieme a Maria Laura De Vitis. Il ragazzo, com’è ormai noto, è seguito dall’agenzia di Fabrizio Corona.

Perché è saltato l'accordo con Mediaset

Ma veniamo al punto. Stando a quanto riporta Dagospia, pare che dietro alla disdetta improvvisa di Lorenzo Orsini potrebbe esserci l’inizio di uno scontro legale con Mediaset, che avrebbe deciso di escluderlo dal programma “dopo diffide e controlli che avrebbero mostrato altra realtà”. Il Corriere di Bologna qualche giorno prima raccontava di un accordo legale che avrebbe impedito al ragazzo di rendere pubblica la sua vicenda familiare (si dice sia nato da una relazione extra coniugale tra Vittorio Emanuele e un0avvocatessa). Si diceva anche però che fosse stata concessa al ragazzo la possibilità di raccontarsi nello show televisivo, ma a quanto pare i patti non erano poi così chiari.