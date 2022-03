La Pupa e il Secchione Show 2022

A La Pupa e il Secchione Lorenzo Orsini, sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia Lollo G sarebbe il figlio non riconosciuto di Vittorio Emanuele. Non lontano dall’orbita dei salotti tv, Orsini fa parte dell’agenzia di Fabrizio Corona. La scorsa estate gli fu attribuito un flirt con Maria Laura De Vitis.

A cura di Giulia Turco

Lorenzo Orsini sarebbe il concorrente misterioso della nuova edizione de La pupa e il secchione, preannunciato da Barbara d'Urso. "Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto", ha anticipato la conduttrice a Verissimo. Secondo le indiscrezioni più insistenti, tra le quali quelle de Il Corriere Bologna, il concorrente in questione sarebbe Lorenzo Orsini, rapper emiliano conosciuto come Lollo G, presunto figlio non riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia.

Lollo G e il gossip con Maria Laura De Vitis

Classe 2000, il giovane rapper vive a Formigine, in provincia di Modena e non è affatto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Instagram @imlollog conta 137 mila follower. Nel panorama musicale ha già mosso passi importanti. Ha avuto diverse collaborazioni, tra le più importanti quella con Lil Wayne. In Italia ha collaborato con Moreno e ha aperto i concerti di Ghali, Gue Pequeno e Achille Lauro. Lorenzo Orsini non è lontano nemmeno dall’orbita dei salotti televisivi. La scorsa estate gli fu attribuito un flirt con Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio, dopo la partecipazione della modella ad uno dei suoi videoclip. E, guarda caso, il giovane rapper fa parte dell’agenzia di Fabrizio Corona.

Il rapporto con il presunto padre Vittorio Emanuele

Come riporta Il Corriere, Lorenzo Orsini potrebbe svelare il suo legame di sangue con l’erede dell’ultimo re d’Italia proprio nel corso del programma, nel quale dovrebbe interpretare il ruolo del secchione, visto che sta per laurearsi in Giurisprudenza. Il ragazzo sarebbe nato 22 anni fa dalla relazione extraconiugale di Vittorio Emanuele, (sposato con Marina Doria), con un’avvocatessa. Nonostante la paternità non sarebbe mai stata riconosciuta, padre e figlio avrebbero mantenuto i rapporti per qualche anno. Un accorso legale avrebbe impedito loro di rendere pubblico il loro legame. Ora però, al ragazzo sarebbe stata concessa la possibilità di raccontarsi durante lo show televisivo.