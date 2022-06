Lorena Bianchetti cade in acqua durante le riprese di A sua immagine Piccolo inconveniente per la conduttrice di A Sua Immagine che, durante la realizzazione del programma in Sicilia, è quasi caduta in acqua. È lei stessa a postare il video sui social, scherzandoci su.

A cura di Andrea Parrella

Lorena Bianchetti cade in acqua durante le riprese del programma A sua Immagine. Un inconveniente che si trasforma più che altro in una situazione comica, visto che è stata la stessa conduttrice a riderci su postando sui suoi canali social le immagini di quello che è accaduto. Tutto è successo quando la troupe del programma di Rai1 si trovava a Marsala, a bordo di una piccola imbarcazione per la realizzazione delle riprese di una delle puntate in onda prossimamente.

Si vede, seppur da un'inquadratura poco chiara, Lorena Bianchetti sedersi sul ciglio dell'imbarcazione e provare a calarsi in acqua senza tuffarsi del tutto. “Ci provo eh. Ora vi finisco di raccontare la storia, mi tuffo e mi immergo. Olè“, dice la conduttrice. Le cose non vanno esattamente come il previsto e dopo pochi secondi la conduttrice di Rai1 chiede aiuto per evitare di finire completamente in acqua: "Scivolo, scivolo, ca**o scivolo.(…) Riavvicinati perché scivolo… Avvicinati, ti prego. Scivolo. (…) Avvicinati, ca**o“. Una scena che si consuma nel divertimento generale e che dopo pochi secondi vede la stessa conduttrice, una volta salva, stemperare il tutto dicendo: "E’ un inizio stupendo“.

Lorena Bianchetti è ormai un volto Rai da tantissimi anni. Gli inizi risalgono a inizio anni Novanta, quando conduce diversi programmi toccando tutte e tre le reti del servizio pubblico. Si apre quindi una parentesi a Mediaset, alla conduzione de La Corrida, per poi passare anche a Stream e tornare in Rai negli anni successivi. Dal 1999 al 2005 conduce A sua immagine per sei edizioni, per poi condurre Al posto tuo e Domenica In per tre edizioni. Il ritorno a A sua immagine è datato 2014 e da allora Lorena Bianchetti non ha più lasciato la conduzione del programma a sfondo cattolico, arrivando anche ad intervistare Papa Francesco nel 2022.