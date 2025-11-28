L’operazione nostalgia di Mediaset continua, in prima serata torna Sarabanda Celebrity

È stato uno dei programmi più amati del piccolo schermo nella sua versione originale, ma anche in salsa vip non deluderà: su Italia 1 tornerà in prima serata Sarabanda Celebrity. Lo show musicale condotto da Enrico Papi è pronto per tenere compagnia al pubblico, mettendo alla prova nomi noti dello spettacolo che dovranno misurarsi con la loro conoscenza in fatto di note e accordi.

La seconda edizione di Sarabanda Celebrity

Non è la prima volta che lo show ritorna sul piccolo schermo dopo il successo degli anni gloriosi, in cui i protagonisti sono entrati negli annali della televisione. Questa primavera, ai piani alti di Mediaset, si è decido di far andare in onda il programma in una versione in cui a mettersi in gioco fossero i personaggi noti del piccolo schermo. Dal 25 maggio, infatti, lo show è andato in onda per sette puntate, pur non brillando in termini di ascolti, è rimasto tendenzialmente in linea con quelli che sono i dati relativi alla rete, quindi si è pensato di riproporlo in prima serata, per una una seconda edizione, come anticipato da Davide Maggio.

La fruttuosa operazione nostalgia di Mediaset

Quella di Mediaset appare come un'operazione nostalgia, con cui l'emittente riporta in auge vecchie glorie del passato, che hanno contribuito al successo della rete e li ripropone in versioni leggermente diverse che, però, restino fedeli al format di partenza. In alcuni casi la scelta si è dimostrata vincente come con La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti nell'access prime time, riuscito in un miracolo insperato, che ha fatto schizzare gli ascolti di quella fascia attestandosi come programma più visto della tv. Esperimento riuscito anche con La Ruota dei Campioni, che di fatto ha riportato la prima serata all'orario di svariati anni fa, anticipandola di gran lunga rispetto ad oggi, ma regalando così al pubblico una trasmissione più lunga e ricca di avvenimenti, in grado di innalzare anche i picchi di share. Non è detto che, anche su Italia1, l'intento non sia quello di ripescare nel passato.