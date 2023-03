Lo US Open torna in chiaro in Tv dopo 34 anni, SuperTennis acquista i diritti dello slam americano Grande colpo di SuperTennis, che si accaparra i diritti del torneo newyorkese dal 2023. Trasmetterà i principali match in chiaro e in differita e l’intera competizione sulla piattaforma digitale SuperTennix.

A cura di Andrea Parrella

Carlos Alcaraz, vincitore US Open 2022

Novità interessante per il pubblico del tennis in Italia. A partire dall'edizione 2023 US Open torna in Tv in chiaro per la prima volta dopo 34 anni di visione limitata alle pay Tv. SuperTennis ha acquisito i diritti del quarto e ultimo torneo slam della stagione. È delle scorse ore l'annuncio da parte di Sportcast, società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, del raggiungimento di un accordo pluriennale con la federtennis Usa per i diritti media in esclusiva degli US Open, previsti da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre.

Il torneo dal 28 agosto al 10 settembre

Una grande occasioni per appassionate e appassionati di tennis per seguire gratuitamente le gesta dei più grandi atleti internazionali del circuito maschile, da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz, vincitore della scorsa edizione, passando per gli italiani Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, passando anche per la competizione femminile, vinta un anno fa da Iga Swiatek.

Le partite degli US Open su SuperTennis

SuperTennis trasmetterà i match più importanti degli US Open sia in diretta che in differita nell’arco delle 24 ore, mentre, in aggiunta, la piattaforma digitale SuperTenniX darà ai tesserati FITP e ai propri abbonati la possibilità di vedere tutte le partite del torneo in streaming. Un'acquisizione pesante per SuperTennis, che dopo gli Internazionali di Roma e le ATP Finals di Torino aggiunge un tassello alla sua programmazione di eventi di grande rilievo. Parole di soddisfazione dal Presidente di FITP Angelo Binaghi:

