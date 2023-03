Djokovic salta il torneo di Indian Wells: senza vaccino anti Covid non può entrare negli Stati Uniti Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato contro il Covid. Senza quel certificato di vaccinazione non può entrare negli Stati Uniti e prendere parte al torneo. Al suo posto ci sarà Nikoloz Basilashvili.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ci risiamo: Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato contro il Covid. Senza non può entrare negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stata la stessa organizzazione del torneo che ha fatto sapere dell'esclusione del campione serbo, numero uno al mondo, dalla competizione. Un forfait che fa rumore dopo quanto accaduto in Australia solo qualche mese. Djokovic fu escluso dagli Open a seguito di una lunga battaglia legale che l'ha visto poi rinunciare al torneo.

In questo caso è stato lo stesso senatore Rick Scott a scrivere su Twitter come la Homeland Security ha avesse rifiutato la richiesta di deroga al vaccino di Djokovic per permettergli di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile. Gli Usa però hanno esteso fino all’11 maggio l’obbligo di vaccinazione per chi arriva dall’estero ed entra in territorio statunitense. Con Djokovic fuori, sarà Nikoloz Basilashvili a prendere il suo posto ed entrare nel tabellone principale di Indian Wells.

Nonostante questo Djokovic nel corso di questi mesi è stato comunque capace di vincere Wimbledon per poi tornare in Australia a gennaio vincendo gli Australian Open 2023 e conquistando il 22esimo titolo di singolare del Grande Slam. La scorsa settimana il serbo ha portato a 20 la sua striscia di vittorie a Dubai per poi perdere venerdì contro Daniil Medvedev in semifinale. Per il russo sarà la 30^ finale in carriera nel circuito ATP. A questo punto Djokovic dovrà rinunciare a un altro torneo importante per lo stesso motivo che l'aveva visto uscire fuori dal tabellone anche in Australia.

La Transportation Security Administration ha infatti recentemente indicato che la politica non cambierà almeno fino a metà aprile negando completamente l'ingresso del campione serbo negli Stati Uniti che hanno mostrato fermezza e rigidità fin dal primo momento evitando di montare un nuovo caso come quello accaduto in Australia conclusasi con una storia di botta e risposta tra legali che alla fine non ha consentito a Djokovic di prendere parte al torneo. Il campione del mondo sarà costretto a guardare dal divano i suoi compagni giocarsi il torneo di Indian Wells.