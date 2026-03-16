Lo scherzo a Laura Maddaloni rischia di finire male: prima urla al marito, poi aggredisce l’attrice

Rischia di finire male lo scherzo che la redazione di Scherzi a parte, con la complicità di Clemente Russo, ha organizzato ai danni della judoka Laura Maddaloni. La donna, convinta che una finta imprenditrice stesse cercando di appropriarsi della sua palestra, prima ha insultato il marito per poi schiaffeggiare la mano dell’attrice e colpirla alla gola.

Rischia di finire davvero male lo scherzo che la redazione di Scherzi a parte ha organizzato ai danni di Laura Maddaloni, con la complicità del marito Clemente Russo. La judoka, protagonista di diversi reality targati Mediaset, è stata vittima del programma condotto da Max Giusti, con lo scherzo trasmesso nel corso della puntata andata in onda lunedì 16 marzo.

Laura Maddaloni a Scherzi a parte

Lo scherzo prevedeva che una finta imprenditrice contattasse Laura attraverso il suo commercialista e le chiedesse di entrare in società nella sua palestra, acquistandone la metà per 70 mila euro. Con lo spazio acquistato, la donna si sarebbe dedicata a corsi di ginnastica “innovativa” pensati per rafforzare il basso ventre e la zona del pavimento pelvico. Ritenendo l’offerta troppo bassa, la judoka ha deciso di rifiutarla e di tornare a casa. Clemente, tuttavia, aveva già avvisato la redazione che la moglie si era insospettita e aveva immaginato che tra lui e l’attrice Costanza ci fosse del tenero, cosa che aveva scatenato la sua gelosia.

Laura Maddaloni rischia di colpire l’attrice di Scherzi a parte

Pochi giorni dopo quell’incontro, Laura viene convocata nella sua palestra. La donna trova la serratura della porta cambiata e l’attrice la cui proposta aveva rifiutato che sta tenendo un corso all’interno di una stanza. Su tutte le furie, Laura le chiede di accomodarsi fuori ma Costanza le spiega di avere acquistato il 6% della palestra che apparteneva al precedente proprietario e di avere quindi il diritto di occupare quegli spazi.

Maddaloni va su tutte le furie e, dopo avere insultato il marito durante il tragitto – immaginando una conoscenza inesistente tra Clemente e la donna che in quel momento considerava un problema – si avventa direttamente contro la finta imprenditrice. Prima le spinge via la mano mentre la donna tenta di salutare Clemente e poi, nel tentativo di liberarsi da una presa, le intima di toglierle le mani di dosso. Perfino il marito, preoccupato per una possibile reazione violenta, consiglia alla moglie di non usare la forza, ma Laura lo zittisce in malo modo. Il momento più pericoloso arriva pochi minuti dopo quando, nel tentativo di prendere il telefono, Laura spintona l’attrice con violenza. A quel punto, probabilmente per evitare un’escalation, la redazione del programma decide di rivelarle che si tratta di uno scherzo.