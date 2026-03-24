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Alessia Marcuzzi terrorizzata in aereo, le urla e il panico a Scherzi a Parte: “È cascato il pilota”

Alessia Marcuzzi vittima di uno degli scherzi più spaventosi di Scherzi a Parte. Nella puntata del 23 marzo, la conduttrice ha rivissuto quei momenti del 1999, in cui si è trovata terrorizzata a bordo di un aereo: il pilota si era lanciato giù e lei ha preso in mano la situazione dando indicazioni a un finto assitente.
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A cura di Elisabetta Murina
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Alessia Marcuzzi è stata vittima di uno degli scherzi più terrificanti nella storia di Scherzi a Parte. Nella puntata del 23 marzo del programma, in onda su Canale 5 con la conduzione di Max Giusti, la conduttrice ha rivissuto alcuni di quei momenti risalenti al 1999, che hanno lasciato in lei un ricordo indelebile. "Mi sento male solo a riguardarlo, solo stato", ha infatti detto in studio.

Alessia Marcuzzi è stata fatta salire a bordo di un piccolo aereo con la scusa di dover registrare il promo di un programma, in realtà inventato per l'occasione. Un volo del tutto regolare, se non fosse che a un certo punto il pilota ha lasciato il comando e si è lanciato dal portellone. "È cascato il pilota, oddio mio Paolo", ha urlato terrorizzata la conduttrice, convinta che l'uomo non avesse nemmeno il paracadute come protezione (il lancio in realtà è avvenuto in totale sicurezza). A quel punto il panico ha preso il sopravvento e un finto assistente, in realtà pilota esperto, ha preso il controllo della situazione. Marcuzzi intanto riceveva direttive da una finta cabina di comando.

A quel punto Marcuzzi, con cuffie e microfono, è diventata il tramite tra il ‘sostituto' pilota e la cabina di comando, dando indicazioni che in quel momento le sono apparse vitali ma che in realtà erano del tutto casuali. "Fai una leggera virata", urlava all'assistente. E ancora: "La vedi la torre in direzione 5 e un quarto? Ti sei allineato?". Quando finalmente ‘l'allineamento' è avvenuto, sono riusciti ad atterrare e finalmente Marcuzzi ha capito cosa stava succedendo. Ad attenderla un megafono e un enorme striscione: "Sei su scherzi a parte". A distanza di più di 25 anni, la conduttrice fatica ancora a rivedere quelle immagini e ricorda l'immensa paura provata.

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