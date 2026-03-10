Samira Lui accusata di sfruttamento della prostituzione a Scherzi a Parte: “Sto spu**anando la mia carriera”

Vittima di Scherzi a Parte, Samira Lui è stata convocata dalla Polizia negli studi Mediaset con le finte accuse di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio. La reazione della showgirl, incastrata da un video falso realizzato con l’IA: “Mi vergogno di essere qui dentro al lavoro, se inizia a girare la voce è finita”.

Nuova vittima illustre a Scherzi a Parte: nella puntata andata in onda il 9 marzo, nel mirino della produzione è finita Samira Lui. La modella e showgirl, che sta vivendo un momento d'oro grazie al successo de La Ruota della Fortuna, è stata fintamente accusata di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio. A svelare la beffa è stato Gerry Scotti durante le registrazioni del game show di Canale 5: "Mi vergogno, sto spu**anando tutto".

La finta accusa a Samira Lui: "Sfruttamento della prostituzione e riciclaggio"

Tutto inizia negli studi Mediaset, subito dopo la registrazione di una puntata de La Ruota. La produttrice avvicina Samira Lui con volto scuro: "C’è un agente della polizia che ti sta aspettando con urgenza in ufficio". Da quel momento, per la showgirl inizia il baratro. L'agente la incalza con domande pesantissime: "Lei è mai stata a Bergamo? Conosce degli autisti lì? Abbiamo avvisato la direzione Mediaset". L'elenco dei reati contestati è destabilizzante: sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga e riciclaggio di denaro. Lui, visibilmente scossa, ascolta audio di presunti criminali che fanno il suo nome e assiste impotente alla prova definitiva (ovviamente falsa): un video realizzato con l'Intelligenza Artificiale in cui lei stessa invita a partecipare a serate con prostitute.

La reazione della showgirl e la rivelazione di Gerry Scotti

La reazione di Samira Lui è immediata. Consapevole della fatica fatta per arrivare al successo, risponde in modo deciso all'agente: "Sono così cretina da spu**anare me stessa, in un momento in cui sto facendo tante cose belle, per mettermi vicino a questi soggetti?". Il pensiero della ragazza vola subito alla sua immagine pubblica e al timore di perdere tutto quello che ha costruito: "Mi vergogno di essere qui dentro al lavoro, se inizia a girare la voce è finita". Il colpo di grazia arriva con la telefonata della madre, complice dello scherzo, che la contatta in preda al panico: "Samira, qui a casa c'è la polizia, stanno mettendo i sigilli alla tua cameretta".

Nonostante il momento, Lui è costretta a tornare in studio per terminare le registrazioni. Gerry Scotti, al corrente di tutto, la punge vedendola distratta e tremante: "Samira, perché sei così tesa?". Lei, tentando di mantenere un barlume di professionalità nonostante le gambe che cedono, balbetta una scusa: "Sarà il freddo, l'inverno…". Poco dopo, però, arriva la liberazione. Scotti la guarda e svela l'arcano: "Sei su Scherzi a Parte!". Facendo crollare la showgirl in un misto di risate e lacrime di rabbia: "Ho le gambe che tremano! Ma chi c'è mai andato a Bergamo? Maledetti, stro**i!".