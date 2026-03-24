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Rubano l’auto a Simona Ventura e lei urla contro Giovanni Terzi: “Testa di ca**o”, lo scherzo alla conduttrice

Simona Ventura è stata vittima di Scherzi a Parte: con la complicità di Giovanni Terzi, è stato finto un furto d’auto per dimenticanza del marito, poi usata per una rapina. “Sei una testa di ca**o, un cogl**e”, gli ha urlato la conduttrice.
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A cura di Elisabetta Murina
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Simona Ventura vittima di Scherzi a Parte. Con la complicità del marito Giovanni Terzi, alla conduttrice è stato fatto credere che le avessero rubato l'auto e che fosse poi stata usata per una rapina a mano armata. La colpa del marito, contro cui ha perso la pazienza: "Sei una testa di ca**o, un coglione". 

Nell'ultima puntata di Scherzi a Parte, in onda il 23 marzo, Giovanni Terzi è stato uno dei complici dello scherzo a Simona Ventura, che ha fatto leva su uno dei motivi per cui litigano più spesso: "Le mie dimenticanze. Dimentico gli occhiali al ristorante e le chiavi di casa. Il gancio è la macchina che abbiamo appena comprato". Con l'appoggio del programma, Terzi ha finto un furto dell'auto con ‘l'aggravante' di essersi dimenticato le chiavi all'interno. "Amore, non ti ricordi neanche dove è parcheggiata la macchina? Io l'avevo detto che non dovevamo prenderla perché portava negatività", ha domandato la conduttrice. Il marito ha allora chiamato i carabinieri, a cui non risultava nessuna vettura portata via. "Che rottura di cogl**i, voglio fare un bagno nel sale. Non riesco a prendermela con te, sei un orsetto e un pasticcione", si è sfogata Ventura.

Dopo due giorni senza notizie dell'auto e una reazione apparentemente tranquilla di Ventura, la redazione di Scherzi a Parte ha rincarato la dose con Terzi: "Raccontiamo che la macchina è stata usata per un furto e tu hai dimenticato di fare la denuncia". E così è iniziata la fase successiva: la Polizia ha chiamato Ventura, che inizialmente era felice del ritrovamento della macchina, ma ben presto ha cambiato umore quando ha saputo cosa era successo. "Questa vettura è stata usata per una rapina a mano armata in una gioielleria e il titolare è stato ferito. Al momento è in prognosi riservata al Niguarda di Milano", ha detto un finto poliziotto. A quel punto la conduttrice ha iniziato a urlare con il marito, prima di scoprire che si trattava di una redazione: "Sei una testa di ca**o, un cogl**e, dimentichi sempre le chiavi della macchina. Hai sempre la testa tra le nuvole, dai ca**o". 

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