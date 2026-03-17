Marina La Rosa cacciata dalle nozze di Veronica Peparini, lo scherzo alla cerimonia: “Mi rompo i cogl**”

Marina La Rosa vittima di Scherzi a Parte durante le nozze dell’amica Veronica Peparini con Andreas Muller. L’ex gieffina ha perso la pazienza quando le è stato fatto credere di non essere invitata: “Mi sto rompendo i cog**i. è una follia”.

Marina La Rosa esclusa dal matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller. L'attrice ed ex gieffina è stata vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte, nella puntata andata onda il 16 marzo. "Siete degli str**i, è una follia", ha detto quando le hanno fatto credere di non essere stata invitata alle nozze della coppia, di cui è molto amica.

Lo scherzo a Marina La Rosa

Lo scherzo a Marina La Rosa si è svolto lo scorso 25 settembre, in occasione del matrimonio di Veronica Peparini e Andreas Muller. L'ex gieffina ha letto un discorso agli gli sposi durante i festeggiamenti e poco dopo è stata portata in un'altra location da un finto operatore video per registrare una videomessaggio. Tutto senza sospetti fino a quel momento, se non fosse che poi è le è stato impedito di tornare ai festeggiamenti perché il suo nome non compariva sulla lista. Arrivata all'ingresso della location, La Rosa ha dovuto fare i conti con un finto bodyguard e una finta wedding planner. "Sono un'invitata, devo passare, mi avevano chiamato per un'intervista", ha tentato di spiegare. Loro però sono stati irremovibili: "Il suo nome non è nella lista, non possiamo farla passare". "Può chiedere a Veronica (la sposa, ndr)? Mi sembra tutto assurdo. Se rimango qui mi innervosisco, mi sembra un film di fantascienza".

"È una follia totale, mi viene da piangere", la disperazione di La Rosa

Bloccata all'ingresso, Marina La Rosa ha provato addirittura a scappare e a cercare un'entrata secondaria per raggiungere gli sposi. "Non puoi passare di lì", le è stato detto. "Aiuto, mi sto sentendo male. Pensate che io abbia una bomba dentro e che faccia saltare tutto in aria? ", ha detto piuttosto innervosita davanti all'ennesimo rifiuto di passare. Complici anche le amiche, che sono state avvisate di non rispondere alle sue chiamate.

La Rosa è stata poi ulteriormente ingannata dalla wedding planner: "Lei ha l'invito azzurro, ma in realtà sono due. Quello azzurro per la cerimonia e rosa per il ricevimento". "Mi sto rompendo i cogl**ni. Ho fatto il discorso al matrimonio", ha risposto. Scoraggiata, alla fine, stava per abbandonare l'evento quando le è stato rivelato che era uno scherzo. "Siete degli stro**i, mi stavo mettendo a piangere", ha detto alle telecamere del programma.