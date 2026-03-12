Lite tra Grazia Sambruna e Stefania Rocco a Non è la Tv per Leo Gassmann: “O si alza lei o mi alzo io!”

Grazia Sambruna e Stefania Rocco litigano in diretta a Non è la TV su Leo Gassmann: “O si alza lei o mi alzo io”. La sfida finale al figlio d’arte: “Vasco Rossi ha scritto Vado Al Massimo quando un giornalista gli ha fatto girare le palle, Guccini ha scritto L’avvelenata. Leo, quando vuoi”.

Il primo grande litigio a Non è la TV, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, Stefania Rocco e Grazia Sambruna. Oggetto della discussione: Leo Gassmann e i figli d'arte. Questo topic ha innescato una lite vera tra le due conduttrici. In diretta, senza filtri, con Sambruna che alla fine ha lanciato un guanto di sfida al figlio di Alessandro: "Vasco Rossi ha scritto Vado Al Massimo quando un giornalista gli ha fatto girare le palle, Guccini ha scritto L'avvelenata. Leo, quando vuoi."

Il punto di partenza è un pezzo che Grazia Sambruna ha pubblicato su MowMag, in cui contestava le parole di Leo Gassmann a un podcast: il cantante aveva definito i figli d'arte come una "minoranza". Sambruna aveva smontato la tesi, ribattezzandola come l'autorappresentazione di un'elite, e aveva affondato anche sul fronte del queerbaiting, attaccando alcuni reel di Gassmann su TikTok con Aiello. La risposta di Gassmann non si era fatta attendere, aprendo un botta e risposta a distanza.

Stefania Rocco, nel commentare il fatto, lancia un dardo verso la collega: "Tu raggiungi più o meno lo stesso numero di persone che raggiunge Leo Gassmann." Grazia Sambruna non ci sta. "No, non dire sciocchezze. Io ho 18mila follower, lui ne ha 300mila." Rocco insiste: "Ma scrivi su MowMag…" La risposta di Sambruna è chirurgica: "Ma non puoi paragonarlo a Leo Gassmann."

Lo scambio si fa più teso quando Sambruna minaccia di tirare fuori i DM ricevuti dopo la pubblicazione dell'articolo — insulti, minacce — come prova concreta che la disparità di fuoco esiste, ed è reale. "Ti faccio leggere i miei dm su Instagram. No, non abbiamo la stessa potenza di fuoco." Rocco cambia angolo e attacca il metodo: "Ma tu l'hai provocato! Gli hai scritto ‘trovati un lavoro', gli hai detto ‘stravolgi la tua vita'. E lui non può risponderti perché altrimenti fa violenza?" È qui che Sambruna perde la pazienza in modo definitivo: "O si alza Stefania o mi alzo io, queste cazzate io non le posso sentire. Tu non puoi dire che io ho la stessa potenza di fuoco di Gassmann padre e figlio."

Rocco replica senza arretrare: "Non puoi stabilirlo." Sambruna poi cita le repliche celebri alle critiche dei giornalisti: "Vasco Rossi ha scritto Vado Al Massimo quando un giornalista gli ha fatto girare le palle, Guccini ha scritto L'avvelenata. Leo, quando vuoi." Dopo un duro scambio, grazie anche alla mediazione di Andrea Parrella, il clima si rimette a posto.