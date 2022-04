L’isola dei famosi 2022, Marco eliminato: Licia lascia la Palapa, tre in nomination Puntata molto movimentata quella del 29 aprile all’Isola dei Famosi. Eliminato Marco Senise, Licia Nunez lascia la playa palapa, mentre sono tre i nominati: Carmen, Estefania e Blind.

La puntata del 29 aprile dell'Isola dei Famosi ha definito ancora di più la composizione del gruppo e la spaccatura che tra i naufraghi in due fazioni. L'eliminazione di Marco Senise e il definitivo abbandono dell'Isola con l'addio a playa sgamada, è stata seguita dall'abbandono di Licia Nunez, che dopo l'esito del televoto è stata spedita da playa palapa a playa sgamada. Quanto alle nomination sono Blind, Carmen e Estefania i tre naufraghi che si giocheranno la permanenza sull'Isola la prossima settimana.

Marco Senise è l'eliminato della puntata del 29 aprile 2022, Licia abbandona la palapa

Definitivamente eliminato dall'Isola dei Famosi è stato Marco Senise, che dopo aver lasciato la palapa ed essere arrivato a playa sgamada nell'ultima puntata, perde al televoto contro Ilona Staller e Lory Del Santo. Questo l'esito in termini di percentuali, con Senise che si ferma al 24% dei voti, Ilona al 32% e il 44% per Lory. L'altro esito è arrivato con il televoto settimanale che ha decretato l'abbandono di playa palapa da parte di Licia Nunez, sbarcata a fine puntata su playa sgamada.

Chi sono i concorrenti in nomination

Quanto alle nomination, il gruppo si è letteralmente spaccato in due. Clemente Russo nomina Carmen Di Pietro: “Non mi piacciono le persone doppiogiochiste. Estefania decide di nominare Carmen, perché “con la discussione dell’altro giorno, mi sono accorta che davanti alle telecamere diceva una cosa e dietro un’altra”. Anche Blind nomina Carmen Di Pietro. Marco Cucolo decide invece di nominare Edoardo. Nick nomina Estefania: “Mi dà sempre l’aria di una persona falsa, è un carattere che non mi convince. Carmen nomina Estefania: “È molto cambiata nei miei riguardi, prima era rispettosa, mentre stamattina non mi ha nemmeno salutata”. Alessandro a sua volta nomina Estefania: “Per esclusione, perché ormai ci sono due gruppi e dall’altra parte trovo che lei sia la più antipatica”. Laura nomina Carmen: “Non mi piace come si comporta, sta tutto il giorno con gli altri e poi ne sparla”. Roger vota per Carmen Di Pietro: “Perché sono a favore dell’indipendenza di Alessandro”. Edoardo nomina Estefania: “È una bugia continua, la persona più falsa che c’è sull’Isola”. Nicolas nomina Estefania: “Non ci siamo messi d’accordo, ma è un nome che non ci è piaciuto. Siamo d’accordo su chi non ci piace”. Ad aggiungersi a Carmen ed Estefania c'è Blind, raggiunto dal bacio della morte della leader Guendalina Tavassi, che lo manda al televoto.

Cosa è successo nella puntata del 29 aprile de L'isola dei famosi 2022

Puntata movimentata quella dell'Isola dei Famosi del 29 aprile. Il programma si è aperto prima di tutto con lo screzio tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, al quale la madre ha intimato un "devi fare quello che dico io" che ha alimentato ancor di più, da parte degli altri naufraghi, la sensazione che Alessandro debba provare a staccarsi da sua madre. Altro momento saliente quello del litigio, molto acceso, tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, che non se le sono mandate a dire, seguito poco dopo dal malore improvviso per Laura, che ha avuto un leggero calo di pressione che l'ha costretta ad allontanarsi per qualche minuto.