Malore per Laura Maddaloni, assente dalla Palapa all’improvviso: “Un calo di pressione” La lite con Guendalina Tavassi è stata molto dura. Laura Maddaloni ha avuto un calo di pressione a metà puntata.

La dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 è stata particolarmente movimentata per Laura Maddaloni. La judoka, moglie di Clemente Russo, dopo lo scontro duro con Guendalina Tavassi e dopo aver vinto la prova di forza e resistenza ha accusato un lieve malore. Al rientro in palapa, infatti, Laura Maddaloni ha lasciato le panchette. Alvin ha tranquillizzato tutti in studio come a casa: "Ha avuto un lieve malore ed è stata subito soccorsa dai medici, sta bene, non vi preoccupate". La puntata è andata avanti, ma Laura Maddaloni non è rientrata per fare la prova fisica successiva. È stata tenuta sotto osservazione, ma non ci sarebbe null'altro di grave.

Il momento di Laura Maddaloni

La lite con Guendalina Tavassi è stata molto dura. Laura Maddaloni ha provato a spiegare la sua versione dei fatti: "Io sono presa in giro: il cocco dice di averlo pescato a mare, ma non è la verità. Dove l'ha preso il cocco dal mare? Si è nascosta le pizzette nel culo, ma per piacere". Anche Clemente Russo ha provato a sostenere sua moglie: "Sono arrivato lunedì su questa Playa, dove sapevo che c'erano due gruppi, due fazioni e io ho cercato di riunire. Eduardo mi ha fatto scendere da questa idea e ha detto: ci abbiamo già provato".

Le condizioni di Laura Maddaloni

Il malore di Laura Maddaloni ha condizionato la seconda parte della dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022, ma le condizioni di salute sono apparse subito come non gravi. Proprio Alvin ci ha tenuto a tranquillizzare il pubblico a casa, però la judoka non è rientrata subito davanti alle telecamere. Precauzionalmente, è stata tenuta a riposo per lunga parte della puntata e poi è rientrata alla fine della puntata per le nomination. Laura Maddaloni ha avuto un calo di pressione, come ha confermato lei stessa: "Un calo di pressione, ma mi sento meglio adesso". Il volto però è provato.