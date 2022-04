Scontro feroce tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi: “Ho paura, ha bestemmiato morti e vivi” Lo scontro tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi si infiamma nella serata dell’Isola dei Famosi. La judoka vince la prova di resistenza, la Tavassi ha paura di lei.

Lo scontro tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi si infiamma nella serata dell'Isola dei Famosi. Come è noto, il cibo rimane al centro dell'equilibrio tra i naufraghi ed è stato proprio il cibo a scatenare lo scontro tra Laura, Clemente e Guendalina. In puntata, Ilary Blasi cerca di capire le ragioni di tutti. Tra le clip più discusse, la lite faccia a faccia tra Laura e Clemente. Guendalina Tavassi ha detto di essere stata minacciata e di aver ricevuto "parolacce in aramaico antico", come bestemmie su morti e vivi, secondo Guendalina. A questo, però, Laura Maddaloni replica, ma Guendalina Tavassi solleva il polverone: "A me fanno paura le minacce di un pugile e di una judoka".

La versione di Laura Maddaloni

La focosità di Laura Maddaloni infastidisce e impaurisce Guendalina. La judoka è infastidita a sua volta: "Io sono presa in giro: il cocco dice di averlo pescato a mare, ma non è la verità. Dove l'ha preso il cocco dal mare? Si è nascosta le pizzette nel culo, ma per piacere". Anche Clemente Russo attacca: "Sono arrivato lunedì su questa Playa, dove sapevo che c'erano due gruppi, due fazioni e io ho cercato di riunire. Eduardo mi ha fatto scendere da questa idea e ha detto: ci abbiamo già provato. Però, intanto, Eduardo ha messo legna sul fuoco su questa situazione. Se volete questo gioco, per me non ci sono problemi: faremo due squadre. Ma al mio posto ci dovrebbe essere Eduardo, che va sempre in difesa con Guendalina. Io quando Laura litiga con Guendalina me ne vado a pescare".

Lo scontro nella Palapa

Lo scontro prosegue anche nella Palapa, dove questa volta è Vladimir Luxuria a dire la sua e commentare quello che sta succedendo, in una situazione che mette tutti contro Guendalina Tavassi. Tra le due litiganti c'è stata anche una prova di forza: Laura Maddaloni ha stravinto.