Lite all’Isola dei Famosi: Laura Maddaloni a muso duro contro Guendalina, Clemente attacca Nicolas Clemente Russo e Laura Maddaloni su tutte le furie con Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022, l’ex pugile se la prende anche con Nicolas Vaporidis.

A cura di Gaia Martino

Gli animi in Honduras non sembrano essere sereni. I naufraghi dell'edizione in corso dell'Isola dei Famosi, divisi in due gruppi, sembrano collaborare e aiutarsi tra loro, ma non sempre. Dopo quella tra Estefania e Licia, è scoppiata un'altra accesissima lite a causa del cibo: Guendalina Tavassi ha deciso di non condividere i cocchi trovati con l'altro gruppo scatenando così forti reazioni. Nel particolare, la romana ha litigato furiosamente con i coniugi Laura e Clemente.

Laura Maddaloni e Clemente Russo contro Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha trovato due cocchi tra le insenature e ha deciso di condividerli soltanto con il suo gruppo. Quando ha comunicato la scelta a Nicolas Vaporidis, quest'ultimo non è sembrato contento ma nulla ha potuto per farle cambiare idea. Lo scontro è partito quando i componenti dell'altro gruppo sono venuti a conoscenza della decisione: "Capisci il casino? Lei appena vede cibo…" ha commentato Laura Maddaloni innervosita, prima di ascoltare le parole della romana rivolte a Clemente Russo: "Io metà oggi ve l'ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla la offro, se me la voglio mangiare sarò libera di mangiarla. Preferisco offrirla alle 6 persone che sono di là". Contraddetta da Laura Maddaloni, ha continuato: "Che polemica, sete più attaccati al mangiare voi". Queste parole hanno fatto scoppiare i coniugi: "Ma smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c'è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze" le ha urlato contro Clemente poi rivolgendosi alla moglie, l'ex pugile ha continuato: "Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?".

"Ma manovrare da chi? Questi due chi?" ha replicato Guendalina infastidita prima di essere raggiunta, con fare aggressivo, da Laura. Con tono stupito, la Tavassi ha invitato la Maddaloni a calmarsi: "Ma perché mi vieni sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace". A quel punto la Maddaloni l'ha cacciata: "Vai a mangiare, buon appetito".

Clemente Russo sbotta contro Nicolas Vaporidis

Clemente Russo infuriato per la scelta della naufraga del gruppo avversario, ha attaccato Nicolas Vaporidis, appartenente al team della Tavassi, che si trovava dinanzi a lui: "Allora basta, due squadre, scegliete voi dove stare. Tu chi sei? La Svizzera? Che fai? Di là o di qua, scegli" gli ha urlato. Ma l'attore non si è lasciato intimorire e ha sbottato "Oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? Abbiamo deciso di dividerci il cibo, il cocco l'ha trovato lei, io non sono d'accordo, mo che caz** vuoi? Non posso obbligare le persone".