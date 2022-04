Isola, Estefania furiosa contro Licia la smaschera: “Mi hai chiesto di farti vincere la prova” Estefania ha smascherato Licia all’Isola rivelando che ha vinto la prova leader in puntata grazie a lei e Alessandro che hanno mollato la presa: in cambio la modella ha ricevuto l’esclusione dal cibo e la nomination, per questo motivo è scoppiato un durissimo scontro.

All'Isola dei Famosi 2022 Licia Nunez ha fatto infuriare Estefania e Roger che giocano come unico concorrente. L'attrice, leader con Nicolas Vaporidis, ha deciso di escludere la coppia dal cibo messo a disposizione dal programma, scelta che ha fatto infuriare i due naufraghi. Estefania, dopo essere già stata nominata dalla stessa, ha perso così la pazienza e ha deciso di smascherarla: "Sei leader grazie a me e questo è il vantaggio?". Quanto accaduto ha fatto scoppiare un vero e proprio caso: su Twitter tutti ora si interrogano sulla veridicità della prova, Licia ha falsato il gioco?

La richiesta di Licia

Durante l'ultima puntata andata in onda dell'Isola dei Famosi Licia Nunez avrebbe chiesto a Estefania e Alessandro di farle vincere la prova leader. A raccontare il retroscena ci hanno pensato la modella e il suo fidanzato, Roger Balduino, che si sono infuriati per il mancato ‘ringraziamento' da parte della naufraga che li ha esclusi dal cibo. "Mi sono arrabbiato perché nella prova leader ha chiesto a Estefania e Alessandro di farla vincere, hanno fatto lei leader. Nella prima occasione l'ha nominata, nella seconda occasione non l'ha fatta mangiare. Lei sarebbe in debito, un minimo di vantaggio?" ha lamentato il modello. "Noi l'abbiamo lasciata vincere, ce l'ha chiesto due volte" ha continuato Estefania – "Ha detto Dai ragazzi, ho bisogno di vincere, sono nuova, lasciatemi vincere. Io ho detto ok perché non mi fregava essere di nuovo leader. Poi nomini me?".

Lo scontro tra Estefania e Licia

Quando Estefania e Roger si sono avvicinati a Licia per chiedere spiegazioni, questa è stata la replica dell'attrice: "Ho preso questa decisione per logica e ragione in quel momento, ho letto la pergamena e c'era scritto che i due leader potevano mangiare il proprio piatto e sarebbe rimasto tutto in segreto o dividere con il gruppo. Abbiamo scelto il gruppo ma c'era l'obbligo di eliminare due componenti del gruppo, la scelta doveva essere fatta lì. Ho optato per voi perché mi sono detta voi rappresentate una coppia, la vostra porzione sarebbe stata divisa in parti eque ma questo significava che la porzione intera non avrei potuta darla ad un Blind o Alessandro, un unica persona. Avrei dovuto escludere un singolo, non c'era un retropensiero. Nulla contro voi". È intervenuto subito Roger che, infuriato, le ha detto: "Io sono il meno debole, non mi interessa del cibo. Mi sono arrabbiato perché tu sei leader grazie a loro, tu hai detto lasciami vincere". Estefania allora ha preso parola incolpando la naufraga di non essere umile:

Tu hai la collana che volevi grazie a noi, mi nomini e ok. Poi mi escludi dal cibo. Un minimo di lealtà, non ce l'hai? Almeno ci facevi mangiare qualcosa, questo gioco l'hai fatto grazie a me, grazie ad Alessandro. Tu l'hai vinto grazie a noi, tu me l'hai chiesto e io ho fatto un gesto carino.

Licia ha sostenuto che fosse stato solo Alessandro a farsi da parte: "Mi avete detto non ci tengo a vincere, io ho detto che ci tenevo. Per me è importante essere leader, mi ci sento tale e volevo esserlo. Ad Alessandro non importava, ma pensavo fosse giusto così. Io non avevo capito che anche tu mi avevi fatto questo gesto carino". Queste parole hanno fatto infuriare Estefania la quale ha poi deciso di voltarle le spalle e andare via, tra le urla di Licia: "Che tu mi abbia fatto vincere non mi risulta, la scelta è stata tua, io ho ringraziato Alessandro. Io non ti ho chiesto niente". Le acque non si sono calmate tra le due, hanno continuato a litigare per la stessa questione a lungo. Se ne parlerà stasera in puntata dell'accaduto: