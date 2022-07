L’informazione Mediaset torna in anticipo con programmi di approfondimento per le elezioni politiche In vista delle prossime edizioni politiche del 25 settembre, Mediaset ha deciso di anticipare il ritorno di programmi di approfondimento in tv. Ecco, quindi, tutti i nuovi appuntamenti con i principali talk della rete.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante le vacanze non siano ancora finite e per molti nemmeno iniziate, l'informazione è uno di quei settori in cui non è previsto uno stop prolungato, anche per quanto riguarda quella televisiva. Ragion per cui, in vista delle elezioni politiche previste per il prossimo 25 settembre, Mediaset ha anticipato l'inizio della nuova stagione con il ritorno dei programmi si approfondimento in prima serata, con tanto di speciali per capire punto per punto come muoversi durante le prossime elezioni.

Rientro in tv anticipato per le elezioni politiche

I programmi di informazione Mediaset non si sono mai fermati del tutto, come dimostra la presenza in palinsesto di alcuni titoli noti ai telespettatori che resistono anche durante l'estate. Ma dopo la crisi di governo, conclusasi con le elezioni anticipate, l'emittente ha deciso di rafforzare ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista dell’election day del 25 settembre. Ed ecco, quindi, che alcune trasmissioni anticiperanno la loro messa in onda.

Gli appuntamenti con i programmi Mediaset

Su Retequattro, tornano in prima serata Zona Bianca, solitamente in onda il lunedì ed il giovedì, che riprenderà la nuova stagione a partire da domenica 28 agosto. Riprenderà, poi, "Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto, per poi proseguire l’appuntamento quotidiano in access prime-time. Da giovedì 25 agosto riprende anche Paolo Del Debbio con "Dritto e Rovescio", mentre da lunedì 29 agosto ripartirà anche "Quarta Repubblica" con Maurizio Porro, a seguire, martedì 30 agosto torna anche Paolo Giordano e il suo "Fuori dal Coro". Non mancheranno gli appuntamenti nel day-time, ove tutti i giorni dalle 15:30 c'è l'appuntamento con "Tg4 – Diario del giorno". Su Canale 5, invece, il day time continua dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40, “Morning News”, mentre dal 5 settembre tornano Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque. Infine, dal 12 settembre, ritorna in access prime-time dal lunedì al venerdì,“Stasera Italia”, mentre prosegue l’appuntamento nel weekend con “Controcorrente”.