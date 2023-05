L’induzione al coming out di Cristina Scuccia all’Isola 2023 è davvero inopportuna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dovevamo aspettarcelo. Cristina Scuccia da ex Suor Cristina deve in tutti i modi corrispondere delle risposte a curiosità morbose. Prima tra tutte, quella sul suo orientamento sessuale, per il quale deve fronteggiare l'insistenza affinché faccia coming out in diretta all'Isola dei Famosi 2023. Tendenza da reality show, ma che cosa inopportuna.

A nemmeno 35 anni, dopo più di dieci anni trascorsi tra le mura di un convento con l'abito da suora, Cristina ha deciso di svestirsi per dedicarsi completamente alla sua carriera musicale, iniziata nel 2013 quando ha vinto il concorso canoro religioso Good News Festival a Roma, trasmesso da TV2000. Nel 2014 è la volta di The Voice of Italy e del trionfo sulla Rai, che le ha consegnato le chiavi di accesso alla discografia nazionale con l'album Sister Cristina e un contratto discografico con la Universal Music.

Poi, la decisione inaspettata. Cristina Scuccia, ormai ‘libera' della sua vocazione, parte per l'Honduras, indossando un costume intero floreale, un po' fumettistico, e un paio di short per sentirsi meno a disagio. È osservata a vista. Diversi gli interrogatori per conoscere il suo passato e capire meglio il suo presente, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non essendo più legata a Dio, chi sarebbe in grado oggi di entrare nel suo cuore?

Da qui, una particolare insistenza per il coming out in diretta. Le convocazioni nel privé della Palapa e quel continuo insistere perché Cristina ammetta che anche le suore possano provare sentimenti: "Papa Francesco ha detto che la castità per i sacerdoti non è più un dogma […] Ti chiedo dovrebbe essere anche per le suore, una suora potrebbe innamorarsi e avere dei sentimenti senza sentirsi obbligata a levarsi il velo?". Cosa c'entra questa domanda buttata nel mezzo, tra un filmato goliardico e una riflessione semiseria, lo si capirà dopo poco.

Cristina replica: “Non sono d'accordo. Se tu doni la vita completamente, quella non è una rinuncia, è un dono. Se tu ti consacri, io non riesco a vedere una persona che ha una famiglia e in più un carico di una comunità intera”. Vladimir la incalza: “Se tu sei suora e ti innamori ti togli il velo?”, lei serra la risposta: “Devi lasciare, secondo me si”. L'opinionista lancia l'ultima allusione con un laconico "Ok mi basta come risposta", facendo riferimento alle voci che hanno accompagnato il suo elicottero sulle acque di Playa Tosta. Voci che facevano riferimento alla decisione di lasciare la vita monastica perché fidanzata, "in paese lo sanno in molti" avrebbe aggiunto una compaesana. Voci però che non si sono fermate lì e hanno proseguito il giro restituendo ambiguità sull'orientamento sessuale di Cristina Scuccia.

Noise e Mazzoli avevano fiutato e le erano andati sotto, chiedendo con insistenza se le piacessero gli uomini o le donne. A nulla è valsa la risposta della ragazza che, imbarazzata e messa all'angolo, ha timidamente replicato con l'amore verso il genere umano, per poi guadagnare il suo posto su una stuoia ancora umida. Ieri sera però, detta alla Blasi, aridaje. A fuoco incrociato, salvo un Enrico Papi in pieno flusso empatico con il suo disagio, la postazione in Palapa si è trasformata in una sbarra, insistendo affinché da quella bocca venisse fuori un coming out campione di ascolti.

Così non è stato, per fortuna, ma chissà quanto reggerà Cristina ai morsi della fame e di coscienza, per la scelta infelice di sottoporsi a tutto questo. I mosquitoes non sono niente a confronto dei continui punzecchiamenti subiti in queste prime due settimane e d'altronde lo ha ammesso lei stessa che la vita di privazione in convento l'aveva illusa di poter essere preparata all'Isola dei Famosi. E invece no.